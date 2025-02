El conductor de América TV que se hizo un retoque estético curioso y sorprenderá a todos: "Quería corregirse..."

Hay altas expectativas en América TV por las grandes modificaciones en su programación, como la llegada de Sergio Lapegüe con un nuevo programa y un nuevo ciclo encabezado por Yanina Latorre, cuyos primeros detalles se filtraron hace pocos días. El aire de cambios llegó a los conductores del canal, con uno de ellos anunciando que pasó por el quirófano para hacerse un retoque estético.

Así lo informó Juan Etchegoyen en la última emisión de Mitre Live. En la transmisión, el periodista especializado en chimentos confirmó que la noticia llega del equipo de "Intrusos", el icónico programa de espectáculos que se vio forzado a renovar completamente su panel tras el desplazamiento de Flor de la V de la conducción y la partida de la mayoría de sus panelistas.

Un conductor de "Intrusos" se retocó la nariz antes de su debut en América TV

La operación estética fue realizada por Rodrigo Lussich, uno de los dos nuevos conductores que tendrá "Intrusos" en su temporada número 25 al aire de América TV. "Arranca Intrusos con la dupla de Lussich y Pallares en la pantalla de América y hay un dato de color que tiene que ver con Rodrigo. Se hizo un retoque estético", reveló Etchegoyen.

El periodista, que estuvo en comunicación con Lussich en la previa de su llegada al canal de Juan Cruz Ávila, reveló que su colega se retocó la nariz: "Hablamos varias veces en estos días con Rodrigo que me dijo que va a estar de estreno también con una parte de su cuerpo. Hace años que me quería corregirse un chichoncito en el tabique me dijo. Hace años que se quería hacer eso en la nariz".

Rodrigo Lussich se retocó la nariz antes de tomar la conducción de "Intrusos". Foto: Instagram @rodrilussich

Aparentemente, el nuevo colega de Luis Ventura en América TV aprovechó los días previos a su debut en "Intrusos" para realizar el procedimiento, que requirió de diez días de reposo posterior a pesar de ser una modificación menor: "Habló con el médico Fernando Felice que le dijo que vaya que se lo resolvía en un toque. No había que reconstruir pero quería corregirse un detalle de la nariz", cerró Etchegoyen.

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares debutan este lunes 10 de febrero como conductores de "Intrusos", dando un inicio oficial a la temporada del 25 aniversario del clásico programa de chimentos. Ambos llegaron a América TV tras un repentino pase con El Trece, donde conducían "Socios del espectáculo", ciclo que se vio forzado a cerrar y convertirse en "Puro Show".

Yanina Latorre reveló cómo será su programa en América TV

Uno de los grandes cambios en América TV es el estreno de un nuevo programa encabezado por Yanina Latorre, panelista de "LAM". En comunicación con el programa de Ángel de Brito, la periodista brindó los primeros detalles sobre su nuevo ciclo, explicando que "el centro es un poco el espectáculo y la actualidad", comentando de manera relajada sobre los temas en agenda.

La noticia del estreno llegó de la mano de Rodrigo Lussich, quien compartió la noticia en su cuenta de Twitter (ahora X), provocando el enojo de Latorre. "Lussich me pidió disculpas por haber contado lo de mi programa. Reconozco que eso ayer me indignó. Quería contarlo yo, pero bueno. Ya está", confesó la angelita en sus historias de Instagram, donde continúa informando sobre el escándalo de Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez.