El enojo de Luis Ventura en el vivo de América TV con todos sus compañeros mientras conducía A la tarde: "El que tenga que..."

El periodista Luis Ventura protagonizó un tenso momento al aire durante la emisión de A la tarde, por América. Mientras reemplazaba a Karina Mazzocco en la conducción, Ventura expresó su enojo en vivo con los panelistas debido a la superposición de voces durante un móvil. El reconocido conductor no dudó en advertir a sus compañeros en vivo.

Luis Ventura explotó contra sus compañeros y les reclamó prolijidad para trabajar. Fuente: Captura América.

En A la tarde estaban tratando el caso del momento: la nueva detención de Morena Rial. Se sabe, la hija mayor de Jorge Rial tiene un vínculo cercano con Luis Ventura, de modo que para el ex co-conductor de Intrusos el tema en cuestión era sensible. El programa había dispuesto un móvil en la comisaría de San Isidro para registrar los movimientos de la influencer acusada de participar de una banda que robaba casas en la zona norte del conurbano bonaerense.

En ese momento, el cronista Oliver Quiroz informaba desde el lugar cuando las intervenciones simultáneas de los panelistas generaron una situación caótica que hicieron estallar a Luis Ventura.

La dura frase de Luis Ventura a sus panelistas por las interrupciones al móvil

Visiblemente molesto por las interrupciones de los panelistas al móvil, Luis Ventura se plantó ante sus compañeros. El conductor provisorio de A la tarde pidió la palabra la transmisión y reclamó orden en el desarrollo del programa. "El que tenga que meterse que se meta a hablar, clarito y nada de agregar", fue la frase más dura del descargo del periodista del canal América.

"Yo les quiero decir... yo vengo de la gráfica, la vida y la tele me enseñó a respetar el móvil", exclamó con firmeza, buscando calmar la situación. Muchas veces nos tiramos todos, me incluyo, y hay veces que me traiciona, pero si le tiramos todos al oído de Oliver (NdeR: el movilero), tenemos la prioridad nosotros porque él recibe nuestro mensaje de manera tardía. Al movilero se le arma un lío, entonces seamos respetuosos en eso, que se levante la mano y el que tenga que meterse que se meta a hablar, clarito y nada de agregar. Hagamos todo corto en los móviles", expresó Ventura.



Claramente, Luis Ventura no la estaba pasando bien. El tema de la detención de More Rial lo toca de cerca. Antes de "retar" a sus panelistas, el periodista se había referido al caso de la hija de Jorge Rial: "Un lugar difícil porque hay que llevar adelante un tema por el cual desde las 5 de la mañana estoy recibiendo llamadas, bloqueando las líneas telefónicas y que yo, hasta ahora, traté de evitar".