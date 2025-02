Luis Ventura disparó una grave acusación contra Jorge Rial que involucra "abusos" y "sobres" como detonantes del derrumbe de Morena Rial

Luis Ventura reanudó el fuego de su enemistad con Jorge Rial, al disparar una grave acusación contra el conductor luego de que Morena Rial quedara detenida por estar involucrada en el robo de una casa.

"No te digo que soy el dueño de la verdad porque vos sabes que las cosas se narran de acuerdo al color que mires la realidad pero en esa realidad, puedo dar fe que no estoy tan lejos. Hay cosas que el tiempo hace que nos olvidemos incluso de situaciones que han sido publicadas", comenzó el periodista en diálogo con A la Barbarossa (Telefe).

Luego, en defensa de la joven que está en una complicada situación judicial, Luis Ventura remarcó: "Es fácil caerle a una mujer que tuvo una vida muy difícil. Ella militó auxilio y, ahora, parecería que lo único que vale hoy es lo que dice el parte policial".

Sin retroceder en su postura, y hablando de su acercamiento con Morena Rial, el periodista argumentó: "Yo no sé porque me buscó ella a mi. Ustedes saben cuál fue el cuadro de situación con el papá, me distancié con la familia y, un día apareció ella en mi teléfono. Yo no estaba todos los días pero había cosas que me hicieron evitar visitar la casa de Rial. Yo en un momento me paré y frené, 'cuando esté yo acá no quiero que estas cosas ocurran'".

En ese momento, cuando Nancy Pazos preguntó si vio maltrato físico de Jorge Rial hacia su hija, Luis Ventura se limitó a responder: "Estoy hablando... vos sabés".

En tanto que consultado por Pía Shaw sobre la angustia y preocupación que manifestó Jorge Rial por su hija, situación que le quitó el sueño en más de una oportunidad, Luis Ventura retrucó denunciando: "¿Por qué no se desvelaba cuando la hija le decía que tenía un empleado que la abusaba?".

La durísima acusación de Luis Ventura contra Jorge Rial por el presente de Morena Rial

Y como remate, el especialista en espcetáculos sentenció: "Rial está haciendo un programa con este tema, así como cuando se infartó. No es injusto culparlo de esta situación, no vivieron todo lo que viví". En el cierre, lejos de bajar los decibeles de su denuncia Ventura redobló sobre el hombre que habría abusado a Morena: "Se mantuvo al empleado en la casa porque era el que iba a buscar los sobres".