Yanina Latorre reveló cómo será su programa en América TV, que saldrá antes de LAM

Yanina Latorre dará un paso clave en su carrera televisiva: desde marzo de 2025 conducirá su propio ciclo en América TV. El programa se emitirá de 19 a 20 horas, justo antes de LAM, donde seguirá participando como panelista. Esta nueva etapa le permitirá desenvolverse en un espacio hecho a su medida, donde podrá mostrar una faceta diferente.

Durante una charla con sus compañeros de LAM, Latorre compartió detalles del proyecto. Aclaró que no será una antesala de este contenido, sino un espacio con identidad propia, centrado en análisis y opiniones personales sobre actualidad y espectáculos.

Yanina Latorre y su nuevo programa en América TV

Yanina, quien ya viene trabajando en el canal, será una de las figuras que formará parte de la nueva grilla de América TV, con una propuesta diferente, pensada para mantener la audiencia y captar más público. Sobre el contenido, adelantó: "El centro es un poco el espectáculo y la actualidad". La idea es ofrecer un análisis más personal y relajado, sin la presión de competir por primicias. Su voz será la protagonista, acompañada por un panel reducido que sumará distintas perspectivas.

Rodrigo Lussich dio a conocer la noticia sobre el nuevo programa de Yanina Latorre. Foto: X @rodrilussich.

El anuncio oficial fue tema de conversación en las redes, especialmente porque la primicia la dio Rodrigo Lussich en X. "Me merecía haberlo dicho yo siendo mi primer programa. Me llamó y me pidió disculpas, se fue de mambo", comentó Latorre con humor ante Ángel de Brito y su equipo, sin darle mayor importancia al asunto.

Lussich no demoró en disculparse con Yanina Latorre. Foto: Instagram @yanilatorre.

Un nuevo desafío para Yanina Latorre

Con un grupo de hombres y mujeres que participarán en una charla ágil y variada, el segmento de Yanina se centrará en su mirada sobre los temas del momento, con lugar para el análisis y comentarios picantes.

Aunque todavía no hay un nombre definido para la producción, la expectativa es alta. La presencia de Latorre en la franja previa a LAM genera interés, ya que el público está acostumbrado a su estilo de hablar claro y al hueso, y a su capacidad para opinar sobre la farándula y la agenda mediática.