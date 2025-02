More Rial habló de sus malas compañías e involucró a su papá, Jorge Rial: "Rebeldía"

Desde que recuperó la libertad, More Rial habló de Silvia D'Auro, su infancia, su arresto y, ahora, de su relación con Jorge Rial. Este lunes en "Mañanísima", Carmen Barbieri le preguntó a Morena Rial de la mala compañía que la llevó a salir a robar y terminar detenida por una semana lejos de Amadeo, su bebé recién nacido. En su respuesta, la mediática explicó que muchos de sus problemas vienen de la relación con sus padres adoptivos.

Las hermanas Rial fueron adoptadas por Jorge y Silvia cuando ellos todavía estaban en pareja, y crecieron con todas las comodidades. La crianza de More Rial fue cuestionada duramente en los días siguientes a su arresto, citada por la ex de Luis Ventura como el gran motivador de la desviación de la famosa. En su reciente aparición en el programa de El Trece, Morena también rastreó los orígenes de sus actitudes problemáticas a su pasado.

More Rial habló sobre sus malas elecciones y compañías dudosas. Foto: Captura de El Trece.

More Rial habló de su relación con Jorge Rial y el motivo de sus crímenes

"¿Qué te llevó a estar con malas compañías?", le preguntó Carmen Barbieri en la charla que tuvieron. A lo que More Rial respondió: "Hace muchos años yo vengo en el ambiente este. Hace muchos años voy a Córdoba desde que me peleé con mi papá. Creo que fue por rebeldía más que por otra cosa". "No lo considero un mal ambiente, son personas también. A los de mi causa ya no los sigo queriendo, la verdad que no", cerró.

"¿Qué consejo le darías a una chica de tu edad, para que no caiga en lugares oscuros?", le preguntó Barbieri durante su charla. En un momento de introspección, la influencer contestó: "Que se fije, que controle sus pasos, que no haga cosas por rebeldía o por enojo. O para llamar la atención", reconociendo un deseo de provocar a Jorge Rial con las acciones que la dejaron en la cárcel a finales de enero.

En sus primeras salidas More Rial evitó mencionar a su padre, considerando la millonaria inversión que realizó el conductor en la contratación de Fernando Burlando para que el abogado consiga su excarcelación. Cuando Barbieri le preguntó a quién estaba dirigido el enojo que mencionaba, la mediática se limitó a contestar: "No sé, yo creo que es más un dolor de muchos años que un enojo. Pero bueno, si lo tengo que caracterizar como un enojo...".

La mala compañía de More Rial provocó su desalojo de un departamento en Córdoba

Siguen apareciendo detalles escalofriantes del pasado criminal de More Rial: en una reciente emisión de "LAM", Pepe Ochoa compartió los furiosos mensajes de los vecinos del edificio donde vivía la famosa antes de volver a Buenos Aires. Los inquilinos pedían el desalojo de Morena y su pareja, Matías Ogas, por ruidos y destrozos, pero también por la mala compañía que la hija de Jorge Rial metía al edificio.

"Los vecinos en el chat empezaron a pedir que, por favor, no la dejen entrar nunca más", sostuvo el periodista, antes de revelar la estrategia de More Rial para meter gente desconocida a su departamento privado. Al parecer, la mediática "metía gente haciéndose pasar por delivery". Según le contó una vecina, la influencer llegó a conseguirles uniformes de una conocida aplicación de delivery de comida a sus allegados para que entren al edificio sin levantar sospechas.