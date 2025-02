More Rial rompió el silencio y habló de su mamá y papá biológicos y de su hermanito: "No me gustan las..."

More Rial debutó como panelista en el programa de Carmen Barbieri, y no se guardó nada. En su entrevista inicial, Morena habló de su relación con Jorge Rial y cómo la rebeldía hacia sus padres adoptivos informó las decisiones que la dejaron presa por una semana. Sin embargo, la mediática también reveló detalles inesperados sobre su familia biológica en su paso por "Mañanísma".

Tanto ella como su hermana Rocío fueron adoptadas por Jorge Rial y su entonces pareja, Silvia D'Auro, cuando eran muy pequeñas, y crecieron con todas las comodidades. La crianza de Morena Rial fue criticada duramente desde su primer arresto, señalada por la exmujer de Luis Ventura como una de las razones que la llevaron a cometer crímenes. Desde entonces, la influencer logró conectar y charlar con sus padres biológicos, pero hoy en día su relación no es la mejor.

La confesión de More Rial sobre su familia biológica

Morena se mostró indiferente hacia su madre biológica cuando Carmen Barbieri le preguntó si la había visitado en la cárcel. Cuando la conductora quiso saber qué las mantiene distanciadas, Rial confesó: "No tengo nada para pensar de ella. No me gusta cómo... No me gustan las cosas que hace. No me cambia lo que haga tampoco, no me va a mover a mi nada". "¿Por eso te alejás?", le preguntó Barbieri. "Si, prefiero no conocerlos", sostuvo la mediática.

La famosa que fue desalojada de su edificio en Córdoba contó que, mientras no tiene contacto con su madre, si habla con otros miembros de su familia biológica: "Me hablo con mi hermano más chico, ella (su mamá) creo que lo contó cuando estuve detenida. Tiene 15. Y con el que sería mi papá me hablo. Pero no los conozco". Morena subrayó que sus comunicaciones se limitan a mensajes "por Facebook o WhatsApp", ni siquiera videollamadas para verse la cara.

La nueva vida de More Rial: qué hizo en sus primeras salidas tras la liberación

Gracias al trato millonario que realizó Jorge Rial con el abogado Fernando Burlando, Morena se encuentra viviendo con su hermana y su hijo Amadeo mientras continúa su caso en la Justicia. Aprovechando la exposición que le trajo su arresto, la mediática también retomó su negocio en redes sociales y ofrece su cuenta de Instagram a diferentes emprendimientos para compartir sus publicidades, poco a poco recomponiendo su economía.

More Rial volvió a activar sus redes sociales. Foto: Instagram @moreerial

A pesar de su nueva normalidad, las cámaras todavía la persiguen. Un móvil de "DDM" interceptó a More Rial en su primera salida a la calle tras recibir el beneficio de la excarcelación: "Me fui hasta el supermercado a hacer unas compras. Es la primera vez que salgo después de todo lo que pasó", confesó. Desde esos primeros días la mediática recuperó su actitud característica, haciendo más apariciones mientras considera varias ofertas televisivas para trabajar en los medios.