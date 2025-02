Los vecinos de More Rial en Córdoba le declararon la guerra y se filtraron chats contra ella y su novio, Matías Ogas: "Piden que no la dejen entrar nunca más"

Después de pasar una semana en la cárcel por ser cómplice de un robo, Morena Rial vuelve a vivir en sociedad y a cuidar de su hijo, Amadeo. Sin embargo, el pasado delictivo de la mediática la persigue: mientras ella le tira palitos a Jorge Rial en sus entrevistas, llegaron a "LAM" polémicos chats entre los vecinos de su previo domicilio en Córdoba donde fue declarada junto a su pareja, Matías Ogas, como persona no grata.

Antes de que More Rial se mudara con su hermana Rocío tras ser excarcelada, la joven madre vivía con su novio en un lujoso departamento de la ciudad de Córdoba. Según reveló Pepe Ochoa en el programa de chimentos de América TV, "se armó mucho lío en el chat de vecinos porque, cuando vieron que More estaba detenida, empezaron a contar muchas cuestiones que pasaban dentro del complejo".

Los vecinos de More Rial en Córdoba le declararon la guerra a ella y su pareja, Matías Ogas

"No la quieren porque grita, rompía mesas, con Matías Ogas eran violentos. Y después empezaron a contar que More hacía entrar personas que no debían entrar", relató el panelista de "LAM", y agregó: "Los vecinos en el chat empezaron a pedir que, por favor, no la dejen entrar nunca más". Escuchando las demandas de los habitantes, el dueño del complejo "los declaró personas no gratas y si se acercan ella o Matías Ogas, los corre la policía".

Las quejas de los vecinos de More Rial en Córdoba. Foto: Captura América TV

Acto seguido, Ángel de Brito mostró las capturas de pantalla del chat entre vecinos, donde una persona disparó la discusión al plantear que "me preocupa que en un complejo familiar tengamos vecinos de dudosa reputación, y hay personas que dudan en dejar sus departamentos solos por miedo a lo que pueda suceder", y proponiendo "hacer una nota urgente a la administración" para lidiar con More Rial, quien podría ser desalojada nuevamente por una grave deuda económica.

La inaudita estrategia de More Rial para entrar gente a su departamento de Córdoba

La conversación de los vecinos continúa, con una persona comentando que a la mediática "ya la han sacado de todos los barrios donde vivió por robo o por hacer entrar amigos con esos fines". El ingreso no permitido de personas fue una queja compartida de varios vecinos, y Pepe Ochoa sorprendió a las angelitas al compartir la insólita estrategia que usaba Morena para lograrlo.

Según le contó una vecina del edificio, Morena "metía gente haciéndose pasar por delivery", y llegó a comprarles uniformes de una conocida aplicación de delivery de comida a sus allegados para que entren al edificio sin levantar sospechas. Yanina Latorre, quien lapidó a More Rial en un reciente descargo, reaccionó con asombro y frustración: "¿Por qué no usa esa imaginación para laburar?", cuestionó.