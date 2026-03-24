Desde Fito Páez a Lali Espósito: los famosos se expresaron a 50 años del golpe militar

Diferentes figuras compartieron mensajes en sus cuentas por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia que se conmemora cada 24 de marzo.

Se cumplen 50 años del golpe de Estado en nuestro país.

El 24 de marzo de 2026 marcó el 50 aniversario del golpe militar en Argentina y la jornada está marcada por movilizaciones en plazas y una fuerte presencia en redes sociales. Diferentes famosos decidieron expresarse en esta fecha tan importante para nuestro país.

Fito Páez fue uno de los primeros en compartir una extensa reflexión que causó emoción: "La lógica de las redes sociales no puede resolver la historia en uno o varios posteos". El cantante describió el período entre 1976 y 1983 como un proceso abierto y aún no cerrado en la historia del país.

Lali Espósito fue otra de las referentes que decidió expresarse en este día compartiendo un posteo de Amnistía Internacional y luego un video de las Madres de Plaza de Mayo con la frase "Nunca Más".

Los famosos se expresaron en redes sociales a 50 años del golpe militar Captura de pantalla 2026-03-24 163114 El extenso mensaje de Fito Páez, uno de los primeros famosos en expresarse. Foto: Instagram / @fitopaezmusica. Natalia Oreiro publicó ilustraciones con mensajes conmemorativos y compartió frases como “Madres de la Plaza, el pueblo las abraza” y “No olvidamos, no perdonamos. Memoria, verdad y justicia”, también participó en la vigilia del 23 de marzo en la Plaza de Mayo.