Wanda Nara publicó una foto en lencería roja de alto voltaje que cosechó suspiros

Wanda Nara calentó las redes con una foto que dejó sin palabras a sus seguidores de Instagram. La empresaria volvió a levantar miradas con una publicación de alto impacto, que recibió cientos de miles de likes, entre estos el de L-Gante, su novio.

A la mayor de las hermanas Nara no parecen inquietarla las idas y venidas del famoso Wandagate, el escándalo mediático que marca a fuego su divorcio con Mauro Icardi. Tampoco las filtraciones que aparecen cada tanto en la prensa, como el celoso reclamo de Wanda Nara a Keita Baldé. La conductora de Bake Off Famosos lució espléndida en las redes y fue noticia, esta vez, por algo ajeno a su "guerra" con el novio de la China Suárez.

La infartante foto de Wanda Nara en bikini rojo

Wanda Nara le dedicó la foto a L-Gante. Elián Valenzuela suele aparecer en los videos que graba la rubia haciendo el mismo gesto que Wanda recrea en la infartante producción en la que se la ve con bikini rojo con tiras de strass.

Wanda Nara calentó las redes con una foto en lencería roja. Fuente: Instagram @wanda_nara.

La modelo y conductora compartió en su cuenta de Instagram una serie de imágenes en las que se la puede ver en diversas poses. La más destacada, sin dudas, es la foto en la que luce un conjunto de lencería roja.

Otro detalle que salta a la vista en la foto de Wanda Nara son sus uñas, pintadas en tonos rojos y rosas con diseños de corazones, que combinan con su atuendo.

Wanda Nara deslumbró a todos con su vestido rosa en Estambul

Wanda está de festejo: la mayor de las hermanas Nara fue distinguida en Turquía con el premio a la "Mejor Mujer del Año" o "Best woman of the year". Lo más destacado de la jornada, sin dudas, fue el impactante vestido de color rosa que la novia de L-Gante vistió para la ceremonia.

Wanda Nara lució un vestido rosa en la gala de "La Mejor Mujer del Año". Fuente: Instagram @wanda_nara.

A través de sus redes sociales, Wanda compartió su emoción junto con una imagen del galardón obtenido en la ceremonia. “Gané. BEST WOMAN OF THE YEAR (Mejor Mujer del Año)”, escribió la pareja de Elián Valenzuela. El referente de la cumbia 420 no viajó con la rubia, que se trasladó a Estambul acompañada de su estilista y asistente Kennys Palacios y su mánager, Fabián Esperón.

La publicación de Wanda se viralizó rápidamente, alcanzando más de 100 mil likes en pocos minutos. Los mensajes de felicitación no tardaron en aparecer. “Te mereces todo lo bueno” y “¡Felicitaciones! Brillaste”, fueron algunos de los comentarios destacados que le dejaron a Wanda sus seguidores. En las últimas horas circuló cuál fue el otro motivo por el que Wanda Nara viajó a Turquía.

Durante su breve estadía en Turquía, Wanda se alojó en el Cirgan Palace Kempinski Istanbul, uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad. Ni bien llegó a su suite grabó un video exhibiendo el lujo y la magnificencia del lugar. Acompañó el video con una canción de Karol G, "Qué chimba de vida", cuya letra hace referencia a una mujer que logra su autonomía e independencia a pesar de la falta de confianza y los malos comentarios de sus detractores. Muchos interpretaron este video como una indirecta contra su ex.

La estadía de Wanda en Estambul coincidió con la presencia de Mauro Icardi y la China Suárez en la capital turca. El futbolista viajó acompañado de la ex Casi Ángeles para realizarse unos estudios médicos bajo la supervisión de su club, Galatasaray. El centrodelantero ultima detalles antes de reincorporarse al equipo turco.