En medio del escándalo con Mauro Icardi, Wanda Nara ganó un importante premio en Turquía

Wanda Nara es sin lugar a dudas una de las famosas más mediáticas de los últimos meses. Es que la conductora de Telefe se encuentra en plena disputa judicial con Mauro Icardi, sin embargo, llegaron las buenas noticias y Wanda fue elegida como "Mujer del Año" en Turquía.

Días atrás se conoció la noticia de que el futbolista, la China Suárez y Wanda, iban a coincidir en Turquía, ya que la pareja se encuentra en Estambul debido a la revisión médica a la que tiene que ser sometido Icardi y la empresaria fue por este importante premio.

En sus redes sociales compartió la feliz noticia junto al galardón que le dieron en la gala de premiación: "Gane. BEST WOMAN OF THE YEAR (Mejor Mujer del Año)", expresaba la pareja de Elián Valenzuela, quien esta vez no acompañó a su novia a Turquía y se quedó en Argentina.

Wanda Nara junto a su premio. Foto: Instagram/ @wanda_nara.

Rápidamente, la publicación se volvió viral en cuestión de minutos y llegó a tener más de 100 mil likes. Obviamente que los comentarios no tardaron en llegar: "Te mereces todo lo bueno"; "Felicitaciones!! Brillaste", fueron algunos de los mensajes de los usuarios.

Wanda Nara y su espectacular look en la alfombra roja de los premios:

Wanda fue a la premiación con un brillante vestido de color rosa. Horas antes de asistir a la premiación, había posteado un video donde se la podía ver espléndida y la frase: "Una Argentina en Estambul. Esperando a esta noche mi nominación", lo cierto es que la conductora se vuelve a Argentina con la estatuilla en su poder.