Filtraron el ataque de celos de Wanda Nara hacia Keita Baldé por sus supuestas relaciones con otras mujeres: "Me hace quedar como una p..."

El Wandagate suma nuevos episodios semana tras semana. La escandalosa separación de Wanda Nara con Mauro Icardi acaparó el centro de la escena de los programas de espectáculo durante todo el verano. En las últimas horas se filtró un chat de WhatsApp entre Wanda y el futbolista senegalés Keita Baldé, con quien la mayor de las hermanas Nara tuvo un affaire cuando todavía estaba casada con el actual novio de la China Suárez y vivían juntos en Milán.



Los chats filtrados entre Wanda Nara y Keita Baldé dejan mal parada a la conductora de Bake Off Famosos. En la conversación, Wanda le plantea a Baldé un fuerte reclamo que evidencia los celos que llegó a sentir por él. Hasta entonces, la modelo y empresaria no reveló mayores detalles de esa relación a pesar de que reconoció el vínculo.

¿Qué le reclamó Wanda Nara a Keita Baldé en ese ataque de celos?

La conversación de WhatsApp entre Wanda Nara y Keita Baldé exhibe a una Wanda desencajada por los celos. "No me paran de mandar fotos tuyas con mujeres", le recrimina en el chat. Además, la argentina apunta contra Simona Guatieri, por entonces esposa de Baldé. Por lo que se deduce de la conversación, por esa fecha Simona había hablado mal públicamente de Wanda. La rubia, entonces, se desquita con Baldé por no haberla protegido: "¿Simona haciéndome quedar como una p... y vos no me defendés? Cuando yo no tengo nada que ver".

Filtraron el ataque de celos de Wanda Nara con Keita Baldé. Fuente: Instagram @wanda_nara.

Los chats fueron revelados por el periodista Juan Etchegoyen en el programa Mitre Live, que se emite por las plataformas de streaming de la radio. Etchegoyen aportó un dato clave que sirve para graficar cómo era el vínculo que Wanda mantenía con Baldé: "Cabe destacar que después de esto que te estoy mostrando, Keita eligió bloquear a Wanda y nunca más la desbloqueó. Por eso después él que le escribe es Kennys Palacios y no la conductora".



Las fechas del chat con Keita Baldé complican a Wanda Nara

Los mensajes en los que Wanda le recrimina al futbolista senegalés haberse acostado con otras mujeres datan del 29 de enero de 2023, cuando la empresaria aún no se había separado de Mauro Icardi. Por si quedaban dudas, semanas atrás Keita Baldé confirmó su vínculo con Wanda Nara.

Keita Baldé mantuvo un affaire con Wanda Nara cuando era compañero de Mauro Icardi en Inter de Milán. Fuente: Instagram @keitabaldeofficial.

Durante los últimos meses, Icardi se la pasó acusando a su ex de haberle sido infiel varias veces, no solo con su excompañero en Inter de Milán sino incluso con L-Gante. Este tipo de acusaciones pone de muy mal humor a la empresaria. Días atrás, Wanda Nara lapidó a Icardi a través de un largo posteo de X. En ese descargo, la rubia se defiende de los dichos del jugador acerca de su honorabilidad como pareja. "Niego rotundamente esto. Jamás engañé a nadie, por algo hasta el último segundo quisieron recuperarme", se lee en el mensaje de Wanda.

Más allá del intento de defensa de Wanda, el escándalo con Baldé surge a partir de una relación extramatrimonial. Los recientes chats revelados por Juan Etchegoyen dan cuenta de que el vínculo entre Nara y el senegalés no fue algo de una noche. Al menos así lo da a suponer el reclamo que ella le hace por haberse acostado con otras mujeres.



La palabra de Simona Guatieri, ex de Baldé, también le juega en contra a Wanda Nara. En una reciente entrevista con la televisión italiana, la mujer senegalesa reveló que, en 2022, dos meses después de su casamiento con Keita Baldé, el propio Mauro Icardi le confesó que había descubierto que su flamante esposo y Wanda mantenían un vínculo extramatrimonial.