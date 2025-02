El excéntrico pedido que Wanda Nara puso como condición para viajar a un evento en Turquía

Wanda Nara fue nominada en Turquía como "La Mujer del Año en Europa", un reconocimiento que se entregará en una gala exclusiva en los próximos días. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue el premio en sí, sino las exigencias que la empresaria y novia de L-Gante solicitó para su viaje.

Al ser una diva internacional, Wanda Nara no se priva de pedir elementos varios para sus presencias en diversas partes del mundo.

Wanda Nara viaja a Turquía porque está nominada para "La mujer del año en Europa". Fuente: Instagram @wanda_nara.

Las exigencias de Wanda Nara para ir a Turquía

Según informó la periodista Majo Martino en el programa Mañanísima (El Trece), Wanda Nara solicitó un operativo de seguridad compuesto por entre ocho y nueve guardaespaldas. "Pidió entre ocho y nueve guardaespaldas para que la acompañen en todo momento", detalló la panelista.

Se estima que Wanda Nara embarcará rumbo a Turquía el próximo fin de semana. Claro que la modelo y empresaria no viajará sola a Estambul. L-Gante, su novio, y Kennys Palacios, su estilista, también se subirán al avión junto a la mayor de las hermanas Nara. Sin embargo, la condición más destacada sigue siendo la solicitud de un equipo de seguridad privado que la proteja ni bien Wanda y los suyos pongan un pie en territorio turco.

Wanda Nara viajará a Turquía. Foto: archivo.



Wanda Nara es un personaje famoso en Turquía. Acompañó durante casi tres años a Mauro Icardi, figura y goleador de Galatasaray, uno de los equipos más populares del país. La conductora de Bake Off Famosos expresó preocupación por su seguridad y decidió no dejar nada librado al azar.

La ceremonia donde Wanda Nara quizás reciba el galardón "Best Woman of the Year" contará con una gran cobertura mediática y se espera que su llegada sea uno de los momentos más comentados del evento.

El testimonio de un guardaespaldas que deja muy mal parada a Wanda Nara

Wanda Nara, al parecer, tiene una obsesión por los guardaespaldas. Eso quedó al descubierto tras la reciente revelación de uno de sus viejos custodios: Agustín Longueira.

Agustín Longueira, excustodio de Wanda Nara, reveló que tuvo una noche de sexo con la modelo. Fuente: Instagram @agustin.longaa.

En diálogo con el programa Puro Show (El Trece), Longueira dejó entrever que tuvo una noche de sexo con Wanda cuando la mediática estaba en pareja con Mauro Icardi.

Según su testimonio, ocurrió tras una noche en la que Wanda Nara había ido a un boliche de CABA a cumplir con una presencia. Al regresar al departamento de la rubia, ella misma lo interceptó en el baño y lo llevó para su habitación. Aunque no quiso entrar en detalles, el exguardaespaldas de Wanda dio a entender que la empresaria lo hacía infiel a Icardi recurrentemente. Wanda Nara se irá a Turquía con una comitiva y muchos guardaespaldas. Foto: archivo.

“Me tomé una copa y después cuando estaba parado al lado de la barra pasó Wanda, me agarró y me puso a bailar en el trencito”, inició su relato el joven.

Ante el pudor de Longueiras, quien terminó contando la historia fue el periodista de Puro Show Matías Vázquez. “Esa noche, Agustín se metió en la ducha a la una y pico de la madrugada. Abrió el grifo, salió el agua y de golpe escucha unos toquecitos en la puerta. Un poco se asustó, pero del otro lado estaba ya sabemos quién”, expresó el periodista. Lejos de desmentir sus palabras, el guardaespaldas asintió.