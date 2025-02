Wanda Nara contó cómo está L-Gante y mostró fotos desde el hospital tras el accidente en cuatriciclo en Pinamar

Después de una polémica visita a Mirtha Legrand en Mar del Plata, L-Gante sufrió un accidente mientras andaba en cuatriciclo que lo dejó internado de urgencia en el hospital de Pinamar. Con el video del suceso filtrado a los medios, la preocupación por el cantante creció en las últimas horas. A través de sus redes sociales, Wanda Nara se encargó de llevar tranquilidad a los fanáticos de su novio mostrando cómo se encuentra tras el susto.

En "LAM", Pepe Ochoa dio los detalles del accidente: "L-Gante se fue con Wanda a Pinamar. Fueron a La Frontera, alquilaron un cuatriciclo". Después de mostrar el impactante video del suceso, el panelista completó: "Cuando se levantó, L-Gante se dio cuenta de que no podía más del dolor y Wanda lo llevó al hospital público de Pinamar, donde le dijeron que estaba fracturado".

Wanda Nara mostró cómo se encuentra L-Gante tras caerse andando en cuatriciclo

Las fotos de Wanda Nara y L-Gante en el hospital. Foto: Instagram @wanda_nara

En sus historias de Instagram, Wanda Nara mostró una foto de L-Gante tendido en la cama del hospital con un brazo vendado, pero con una sonrisa en la cara. "Gracias al hospital de Pinamar por el amor y por el cuidado. Ya estamos en casa. Elián está bien", aseguró la conductora de Telefe. Una segunda foto muestra las manos entrelazadas de la pareja del momento, que Nara musicalizó con uno de los temas más románticos de su novio.

De acuerdo con la información de los periodistas en América TV, la empresaria no se separó en ningún momento de su pareja, llevándolo en su propia camioneta hasta el hospital más cercano para que lo atendieran. En la foto que compartió se la puede ver usando un chaleco con el nombre del cantante en la espalda, una muestra más del amor que celebraron Wanda Nara y L-Gante este pasado San Valentín.

Claudia Valenzuela, la madre de L-Gante, dio más detalles de la condición de su hijo cuando se comunicó con la prensa. En diálogo con Teleshow, la mediática confirmó que su hijo fue acompañado por Nara y sus dos nenas al hospital, donde le diagnosticaron una doble fractura en la clavícula. El cantante quedó "fuera de peligro" poco tiempo después y fue dado de alta.

La mamá del cantante adelantó que el novio de Wanda Nara no podrá volver a sus actividades regulares con facilidad, ya que deberá usar un yeso para sanar el hueso roto. De acuerdo con Mayo Clinic, la cicatrización ósea en un área como la clavícula puede llevar entre 3 y 6 semanas en los niños y entre 6 a 12 semanas en los adultos, y debe ser complementada con ejercicios de recuperación.

El riesgoso descuido de Wanda Nara con sus hijas antes del accidente de L-Gante

Horas después de conocerse la noticia del accidente de L-Gante, el conductor Ángel de Brito compartió un preocupante video en su cuenta de Instagram que puede complicar seriamente a Wanda Nara. En el corto clip, se puede ver a una de las hijas de la mediática manejando un pequeño cuatriciclo en la arena, pero lo que llamó la atención es que la niña no está usando un casco.

El descuido de la conductora de Telefe podría costarle caro, ya que sucedió en el marco de la caliente contienda judicial con Mauro Icardi por la tenencia de las niñas. La abogada del futbolista argentino ya sonó la alarma esta semana con respecto a las problemáticas actitudes de Wanda Nara, asegurando que no cumplió el pedido del juez para dejar que las chicas vean a su padre.

"El pedido de recusación es porque no le gustan las resoluciones a la señora Nara y porque la señora Nara es una mujer sin ley, porque no quiere cumplir las resoluciones, porque a la Justicia argentina no la respeta", disparó Elba Marcovecchio en su charla con "DDM", sosteniendo que las cuestiones económicas que enfrentan a los dos mediáticos no deben ser impedimento para que un padre vea a sus hijas.