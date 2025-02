La China Suárez publicó un tierno video de feliz cumpleaños para Mauro Icardi

Este 19 de febrero cumple años Mauro Icardi, y su nueva novia lo celebró a lo grande en las redes sociales. Después de que Estefi Berardi la acusara de salir con el ex de Wanda Nara por el escándalo, la China Suárez salió a demostrar su devoción por el jugador de fútbol armándole un gran festejo sorpresa, que acompañó con un emotivo video en su cuenta de Instagram celebrando la vida y obra de su pareja.

Desde su polémico blanqueamiento, la pareja se dedica constantemente tiernos posteos en las redes sociales. Carmen Barbieri llegó a sugerir que son todavía más (y más atrevidas) las fotos y videos de la China Suárez y Mauro Icardi que no le llegan al público. El reciente posteo de la actriz por el cumpleaños de Icardi, sin embargo, llamó la atención por su detallada producción.

El saludo de la China Suárez a Mauro Icardi por su cumpleaños

"Sobran las palabras. Feliz nacimiento mi amor", escribió la China en la descripción. El video comienza con un video vintage de Mauro Icardi de niño, cuando recién empezaba su carrera futbolística. El siguiente clip muestra un hotel repleto de fanáticos gritando su nombre a todo pulmón, y lo sigue un video de los tantos goles que marcó para el Galatasaray de Turquía.

La publicación también muestra el momento en que la China Suárez sorprende a Mauro Icardi con una fiesta sorpresa en su casa por San Valentín. La actriz esperó a su pareja con la habitación llena de globos de corazón, la cama repleta de pétalos de rosa y fotos de ambos. A pesar de la íntima temática el festejo fue familiar, con la presencia de los dos hijos que tuvo la China Suárez con Benjamín Vicuña.

La romántica sorpresa de la China Suárez para Mauro Icardi en San Valentín. Foto: Instagram @sangrejaponesa

El videoclip continúa mostrando vistazos a la romántica vida que comparten los dos famosos, quienes estuvieron de viaje por Europa durante las últimas semanas. Una secuencia en especial llamó la atención de los seguidores: las imágenes, capturadas en el cumpleaños de su hija Magnolia, muestran a la China Suárez saltando a los brazos de Icardi mientras viste un vestido blanco, una romántica imagen que hizo a sus seguidores escuchar campanas de iglesia.

La romántica publicación de la ex "Casi Ángeles" recibió casi 300 mil 'me gusta' desde que fue publicada a la medianoche del 19, pero la opinión del público sobre la pareja no mejoró con el gesto. "¡Avísenle que la del proceso y el crecimiento de él fue otra!", comentó un usuario, en referencia al matrimonio de Wanda Nara con Icardi. Hasta la respuesta del propio homenajeado fue foco de críticas entre los internautas.

¿Cómo reaccionó Mauro Icardi al extravagante saludo de la China Suárez?

La reacción de Mauro Icardi al saludo de la China Suárez. Foto: Instagram @sangrejaponesa

También de pocas palabras, Mauro Icardi respondió con un breve comentario al saludo de su pareja: "Gracias, gracias y gracias", escribió el delantero del Galatasaray, acompañando sus palabras con varios emojis románticos. El futbolista fue igual de breve a la hora de saludar a su pareja por el Día de los Enamorados, para el cual subió una foto de ellos riendo en blanco y negro con la descripción "Feliz San Valentín".

Dada la actual contienda judicial que los enfrenta, no tardaron en aparecer comparaciones entre el saludo de Icardi a la larga dedicatoria de Wanda Nara para L-Gante. Acompañada de varias fotos de su romance hasta el día de hoy, la conductora de Telefe escribió un largo mensaje agradeciéndole a su actual pareja porque "me hiciste olvidar muchas veces lo que estaba pasando en mi". El tierno agradecimiento de L-Gante a Wanda Nara. Foto: Instagram @wanda_nara

En reacción al posteo llamándolo "el novio mas atento , hermoso y tierno que podia imaginar", Elián Valenzuela le dejó un sentido agradecimiento a Wanda Nara en los comentarios: "Sin palabras, impactado, hipnotizado, sos eso que me hacía falta y hoy en día estoy muy feliz, por mi, por vos, por nosotros y por todo lo que pueda llegar a venir. ¡Gracias por ser real!", escribió el cantante de cumbia.