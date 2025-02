Revelaron con qué famoso la China Suárez le habría sido infiel a Benjamín Vicuña y que sería el motivo de su separación

Después de la confesión de Lauty Gram sobre su relación con la China Suárez, la vida romántica de la modelo y actriz argentina volvió a ser tema de discusión en el espectáculo. Mientras la ex "Casi Ángeles" disfruta de un romance con Mauro Icardi a costa de Wanda Nara, salió a la luz la infidelidad que habría terminado con el romance que compartió con el actor Benjamín Vicuña.

La pareja se conoció en 2015, cuando el chileno todavía estaba en pareja con Pampita, y, después del recordado escándalo del motorhome, oficializaron su romance. Estuvieron en pareja por seis años y llegaron a tener dos hijos juntos, Amancio y Magnolia, pero anunciaron su separación de manera repentina a finales del 2021. En "Puro Show", Fernanda Iglesias reveló el que sería el verdadero motivo de su ruptura.

La infidelidad que rompió el matrimonio de la China Suárez y Benjamín Vicuña

"Vicuña cuando estaba con la China en su momento empezó a hacer la suya. Entonces ella le dijo que también iba a hacer la suya. Seguían siendo pareja, pero cada cual hacía la suya", comenzó la panelista de El Trece, afirmando que las relaciones abiertas de la China Suárez antes de Mauro Icardi no son cosa nueva. Pero hubo un amante que Vicuña no le perdonó: "Un día llegó Vicuña a la casa y estaba la China en el sillón taca-taca con Nicolás Furtado".

El actor uruguayo se volvió conocido en 2016 por su rol de "Diosito" en la famosa serie presidiaria "El marginal", en cuyo spin off estará actuando Eugenia Suárez. Los rumores de una aventura entre los dos mediáticos no son nuevos, pero Furtado siempre los negó. De hecho, en 2021 fue cuando el artista comenzó su relación con Ester Expósito, de quien estaría separado.

Nico Furtado habría estado con la China Suárez antes de Ester Expósito. Foto: Instagram @furtadonico

Pochi de Gossipeame agregó a la información de su compañera que el engaño fue doble traición, ya que "fue en la casa nueva de las que recién había firmado que le había comprado Benjamín en Chacras (N de la R: Chacras de Murray, el barrio privado)". Cansados de la situación, la pareja decidió tramitar su separación de manera mucho más sutil que el mediático divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi: "Ahí se divorciaron, porque ellos se casaron en secreto".

Sobre la fuente de su rumor, la expanelista de "LAM" sostuvo que escuchó la polémica versión de una mujer involucrada con Vicuña, quien también le fue infiel a la China Suárez a lo largo de su vínculo: "La gente despechada y que fue alguna vez amiga y después fue dejada de lado es la que habla. Es la que me contó esto". Por el momento, ninguno de los tres involucrados afirmó o negó la información.

La China Suárez silenció a los "haters" en su cuenta de Instagram

La China Suárez le contestó a los "haters". Foto: Instagram @sangrejaponesa

Mientras florece la relación familiar entre Wanda Nara, sus hijos y L-Gante, Mauro Icardi y la China Suárez pasaron juntos San Valentín. La pareja de mediáticos recibió todo tipo de críticas desde que se destapó el nuevo episodio del "Wandagate", principalmente por involucrar a sus hijos menores de edad en la pelea mediática. Si bien la actriz no hace hábito el responder a los "haters", hubo una crítica a la que contestó con claridad y altura en los últimos días.

El inicio de su relación con el delantero del Galatasaray trajo acusaciones para la China de buscar ser mantenida como botinera, algo que la actriz no aceptó. Buscando dejar claro que no planea dejar su trabajo de lado, Suárez compartió la promoción del estreno de su película "Linda" en Japón con un filoso mensaje: "Para los que me preguntan de qué trabajo. Buen día". La filosa respuesta de la China Suárez a las críticas. Foto: Instagram @sangrejaponesa

El mensaje de la China Suárez llega poco después de que Yanina Latorre la acusara de perseguir el estilo de vida de Wanda Nara en sus historias de Instagram: "Hay una cosa en la que Wanda tenía razón, la 'oriental' quería su vida". A pesar de su separación, la novia de L-Gante sigue disfrutando de una vida repleta de lujos: recientemente, se reveló que Wanda Nara recibió una oferta millonaria en euros por su departamento en Milán.