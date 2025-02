Wanda Nara le hizo un escandaloso reclamo a Mauro Icardi que metió en el barro a la China Suárez: "Su nueva compañía..."

Cada vez se hace más evidente que la relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi está en su peor momento. Las cosas parecen complicarse cada vez más, sobre todo cuando hay cuentas pendientes entre ambos. Un nuevo reclamo de la empresaria no solo apunta a su exmarido, sino también a su actual pareja, la China Suárez, quien recientemente festejó el cumpleaños de su hija Magnolia, donde estuvo presente el futbolista.

En redes sociales, Wanda disparó un mensaje en el que cuestionó las decisiones de Icardi y, con sus palabras, despertó la reacción de los seguidores de ambos, reviviendo conflictos del pasado.

La foto de la China Suárez y Mauro Icardi en el cumpleaños de Magnolia que revolucionó las redes. Foto: Instagram @sangrejaponesa.

Wanda Nara le hizo un fuerte reclamo a Mauro Icardi y salpicó a la China Suárez

Después de enterarse de que Mauro estuvo en la celebración de la hija de la China Suárez, Wanda realizó un escandaloso descargo en X e Instagram, donde apuntó contra Icardi por el vínculo que mantiene con su círculo actual. Según sus palabras, el delantero organizaba su agenda de forma muy diferente cuando se trataba de sus hijas, en contraste con su trato hacia otras personas.

"El padre que eligió no venir a los tres cumpleaños de sus hijos fue por su elección y consejos de su nuevo entorno... Su nueva compañía le dejó un recuerdo a mis hijas... que el padre sí tuvo tiempo en la agenda para las dos celebraciones de su hija".

Wanda Nara se despachó con todo contra Icardi y la China Suárez. Foto: X @wanditanara.

Wanda, claramente indignada por lo sucedido, manifestó: “Gracias, estás haciendo todo para que mis hijas te respeten y te quieran el día de mañana… innecesario pero evidentemente sigues buscando el dolor”. Con estas declaraciones, Nara transmitió el dolor de una madre que observa cómo las actitudes de Icardi siguen causando daño a sus niñas, sin que parezca haber un cambio en su comportamiento hacia ellas.

El enojo de Wanda Nara y el papel de China Suárez en esta historia

Además del reclamo hacia Icardi, la conductora deslizó comentarios que parecieron dirigidos a Suárez, mencionando la importancia de la familia y la lealtad. Sin nombrarla directamente, sus mensajes dejaron entrever que la actriz también juega un rol en la situación que enfrenta con Icardi.

La bronca e indignación de Wanda alcanzó niveles insostenibles. Foto: x @wanditanara.

Lo primero que hizo Wanda Nara fue reafirmar sus principios, rechazando cualquier acusación que ponga en duda su integridad. "Yo vivo mi vida feliz y jamás busco joder ni hacer juicios, solo me defiendo y estoy defendiendo a mis hijos como una leona”.

Por otro lado, subrayó que sus convicciones son sagradas y que no es "ilusa" para creer en promesas vacías, e insistió en la importancia de contar con pruebas suficientes para poder defenderse de lo que se dice y de lo que realmente se hace. "Si hay algo que no soy es zorra. Para mí los valores de familia son sagrados. Y a esta y a la que sea que necesite pruebas se las doy, sobre todo porque no soy ilusa de creer en la palabra de un hombre, pido y exijo pruebas que tengo y tendrá la justicia”.