El exnovio de la China Suárez, Lauty Gram, reveló por qué se terminó el amor con ella: "Armó un escándalo"

Lauty Gram, quien mantuvo un vínculo cercano con la China Suárez a mediados del año pasado, volvió a referirse a la actriz en una entrevista reciente y, por primera vez, contó qué fue lo que llevó a la separación. Durante meses, el músico evitó hablar en profundidad sobre el tema, y solo mostró respeto por la actriz. Sin embargo, en esta oportunidad decidió relatar lo que realmente sucedió entre ellos y cómo un episodio puntual marcó el final de su historia.

Aunque siempre se mostró reservado en relación con su vida privada, Lauty no esquivó las preguntas y ofreció una versión más clara de los hechos. En una charla con Puro Show, explicó que su romance con la China nunca llegó a ser algo serio y que el vínculo terminó de manera repentina tras una noche en la fiesta Bresh.

La foto con la que la China Suárez y Lauty Gram blanquearon que estaban juntos. Foto: Instagram @lautygramcito.

Lauty Gram explicó por qué terminó su historia con la China Suárez

En un móvil del programa que conduce Matías Vázquez, el cantante de RKT habló sobre su breve romance con la China Suárez y dijo que nunca lo consideró algo serio. “Creo que con la China fue algo efímero, algo que pasó y que, si me pongo a pensarlo, simplemente fue un suceso. No sentí nada tan fuerte, fue algo casual, una experiencia pasajera”, sostuvo.

Pero, la gran incógnita era qué había ocurrido para que se distanciaran definitivamente. Lauty no esquivó la pregunta y contó que todo se desmoronó luego de una noche en la fiesta Bresh. Según su relato, la actriz reaccionó de mala manera al enterarse de que él había compartido sus redes con otra mujer. “Se enteró y armó un escándalo. No sé si recuerdan que subió una historia diciendo algo como ‘no voy a confiar nunca más en un hombre’. Obvio que yo estaba medio mal porque no había hecho nada. Estaba soltero, podía hacer lo que quisiera”, explicó el músico.

La reacción de la China Suárez y el quiebre definitivo

El cantante aseguró que en ese momento ya no estaban juntos, por lo que no entendió la actitud de la China. “Ella estaba haciendo su vida y yo la mía. Si le pasé mi Instagram a alguien, fue porque yo estaba solo”, señaló. Además, sugirió que siempre existió esa dinámica entre ellos. “En la relación ella podía hacer sus cosas y yo también. Un día que hice mis cosas, se enojó, se pudrió todo y subió una historia bardeándome”.

Más allá de aquel episodio, Lauty dijo que le guarda cariño y que no hay rencores entre ellos. También opinó sobre el presente sentimental de la actriz y su vínculo con Mauro Icardi: “Ella es libre y puede hacer lo que quiera. Si está con 30 chabones que lo haga. Estaba soltera, es libre. Si está con un chabón comprometido ahí sí es otra cosa, pero si quiere estar con Colapinto y después con vos, es libre”.

Así, Lauty Gram puso fin a su historia con la China Suárez y aclaró que lo que ocurrió entre ellos fue algo breve, sin mayor relevancia en su vida.