Por qué la China Suárez fulminó a Lauty Gram en un vivo

Si bien nunca fue oficializado, varios indicios demostraban que Eugenia Suárez y Lauty Gram estaban viviendo un intenso romance desde hace unos largos meses. Entre fotos y lugares repetidos, la noticia fue tomando cada vez más fuerza hasta que quedó instalado, y confirmado, el amor entre los artistas.

Sin embargo, hace varias semanas que comenzó a circular un fuerte rumor que indica que el cantante y Eugenia Suárez rompieron su relación aunque, por el momento, no se conocen las causas oficiales de esta ruptura pero sí algunas versiones indican que el cantante fue visto llorando y se intensificó más, por estos días, con un nuevo gesto de la actriz para con él que aumentó estas conjeturas.

La China Suárez ignoró los comentarios de Lauty Gram y confirmó el fin del romance

Es que por estos días, fue Juariu quien mostró, mediante su perfil oficial de Instagram por qué todo estaría acabado entre la China y Lauty Gram. La panelista de 'Cortá por Lozano' comenzó explicando que los cantantes se dejaron de seguir en sus perfiles oficiales, aunque esto no impidió que el joven irrumpiera en un vivo de la actriz en el cual estaba llevando a cabo un tutorial de maquillaje.

Fue allí donde la actriz dejó en evidencia que estaba todo terminado entre ellos, ya que fue Lauty Gram quien inició cataratas de mensajes durante el vivo. Obviamente, los mismos eran con tintes de amor y en público, sin importarle que había miles de personas conectadas.

El artista lanzó comentarios como: "Me caso con ella", seguido de "estoy en pedo y estoy siendo sincero". No obstante, para mal del cantante, la China ni se inmutó y prefirió no responderle las muestras de cariño, al joven quien continuaba haciendo fuerte declaraciones de amor.

Al ser tan insistente, llegó un punto en el que Eugenia Suárez no pudo pasar desapercibido un mensaje y no pudo ocultar su cara cuando lo vio.

¡Se quiso morir! La reacción de la China Suárez ante los comentarios de Lauty Gram en pleno vivo

“La más hermosa de Argentina y del mundo”, disparó sin vergüenza Lauty Gram. Sin embargo, a pesar de que Eugenia Suárez nunca respondió, su fría expresión dejó en evidencia que entre ellos ya no existe ningún vínculo sentimental, y mucho menos que habrá posibilidades de reconciliación.

De hecho, Juariu remarcó: "La cara de la China". Es decir, al parecer, entre ambos cantantes todo terminó de la peor forma y no hay vuelta atrás.