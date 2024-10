El encendido posteo de Lauty Gram que confirma su romance con la China Suárez

Luego de que Lauty Gram compartiera sus reparos a la hora de hablar sobre su vida íntima, el popular artista compartió desde sus historias de Instagram una encendida postal que confirma su romance con la China Suárez.

Este viernes a la noche, el joven de 22 años publicó una imagen en la se lo puede ver recostado junto a la actriz bajo el sol. Con su canción Qué onda bebé, como telón musical del posteo, Lauty Gram arrobó a la China Suárez junto dos emojis de corazones.

En los últimos días, la flamante pareja había subido a sus redes fotos en los mismos lugares, pero cada uno por separado. Actualmente, el cantante se encuentra promocionando nuevo material y preparando presentaciones en vivo, mientras que la actriz está grabando En el barro, la precuela de El marginal.

El posteo con el que Lauty Gram blanqueó su romance con la China Suárez. Foto: Instagram @lautygramcito.

Recientemente cuando en Socios del Espectáculo (El Trece) le preguntaron a Lauty Gram por qué no blanqueaba su noviazgo con la China Suárez, el joven respondió:"No me gusta estar en todos lados o ahí figurando. Nunca fui una persona que me guste figurar o querer salir en todos lados. No tengo la necesidad de subir fotos o un video con ella ni nada".

Además, en esa oportunidad, a fines de septiembre, Lauty Gram aclaró sobre el tema de dar a conocer su relación con la China Suárez: "No es el momento todavía capaz. Siento que no es el momento, cuando llegue el momento lo blanquearé".