Aseguran que la China Suárez y Mauro Icardi tienen fotos y videos "haciendo el amor": los picantes detalles

Mientras sigue la pelea entre la China Suárez y Wanda Nara, el romance de la actriz y Mauro Icardi florece a vista de todos gracias a los románticos posteos de la pareja en redes sociales. Mientras algunas publicaciones de la pareja sirven para mandar picantes indirectas a la novia de L-Gante, son varias las fotos de ambos muy enamorados que llegan a Instagram. Sin embargo, serían todavía más las imágenes que la pareja se comparte en privado.

Así lo aseguró Carmen Barbieri en una reciente emisión de "Mañanísima", el programa de El Trece que se termina en las próximas semanas. Después de afirmar que el romance entre la China y el futbolista argentino lleva años en las sombras, la conductora hizo alusión a fotos y videos picantes de la pareja que llegaron a la productora de su canal, pero no tienen permitido compartir.

Los detalles sobre las fotos y videos "hot" de la China Suárez y Mauro Icardi

"Me contaron que se sacan fotos haciendo el amor y se filman", afirmó Carmen Barbieri, provocando gritos de sorpresa y escándalo en el estudio de El Trece. "¿A ver, qué les asombra? L-Gante no creo que lo haga, pero Mauro y la China se están sacando fotos", agregó la conductora, quien confesó sentir una fuerte curiosidad por las imágenes "hot" que crearía la pareja.

"Eso quiero ver, yo vengo al canal a trabajar para que cuando hablamos de Mauro mi productora me mande un film", comentó divertida, antes de demandar que su productora compartiera algunas de las imágenes al aire. "Una foto de los dos desnudos hay un montón, pero no se quién las tiene. Eugenia Clemente las tiene y no las quiere mostrar. La tengo que convencer", sostuvo Barbieri sobre el exmarido de Wanda Nara. Eugenia Clemente es la productora del programa de Barbieri.

La China Suárez y Mauro Icardi viajaron juntos a Estambul. Foto: Instagram @sangrejaponesa

De ser cierto, no sería la primera pareja con la que Mauro Icardi se graba teniendo relaciones. En su angustiado descargo frente al juez de su causa, Wanda Nara había afirmado que el delantero del Galatasaray tenía en su posesión videos íntimos de su tiempo en pareja, y llegó a mostrarlos "en reuniones de amigos a modo de chiste". "Él me hizo un montón de amenazas con este tema y con otros", sostuvo la madre de cinco.

"Hablo de fotos y videos sexuales tanto míos con él como con otras personas en momentos que estuvimos separados y peleados. Me pasó en Argentina en mi casa de Santa Bárbara que es donde vivo con mis hijos de encontrarme con cámaras con micrófono que no sabía que existían", declaró Wanda Nara en la audiencia, donde terminó quebrada en llanto al recordar las amenazas que recibió de su exmarido.

Benjamín Vicuña habría visto a la China Suárez teniendo relaciones con otro famoso

Por su parte, se supo gracias a Lauty Gram que la China Suárez es bastante liberal a la hora de relacionarse con los hombres, participando de relaciones abiertas en el pasado además de varias infidelidades. Una de las más graves la cometió durante su matrimonio con el actor chileno Benjamín Vicuña, y habría resultado en el divorcio de la pareja tras seis años y dos hijos juntos.

"Vicuña cuando estaba con la China en su momento empezó a hacer la suya. Entonces ella le dijo que también iba a hacer la suya. Seguían siendo pareja, pero cada cual hacía la suya", comenzó relatando Fernanda Iglesias en "Puro Show", antes de revelar el nombre del famoso con el que fue infiel la China Suárez: "Un día llegó Vicuña a la casa y estaba la China en el sillón taca-taca con Nicolás Furtado".

Al ver con sus propios ojos la infidelidad de su pareja, Vicuña habría decidido dar por terminada la relación: "Ahí se divorciaron, porque ellos se casaron en secreto", aseguró Iglesias. Pochi de Gossipeame cerró el chisme agregando un picante detalle: el engaño de Suárez habría sido doble, ya que se acostó con el actor uruguayo "en la casa nueva de las que recién le había comprado Benjamín".