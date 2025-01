Filtraron los videos de Wanda Nara y Mauro Icardi declarando y estos son los datos más picantes que dijeron

Mientras se desarrolla el "Wandagate", más picante que nunca con las fuertes declaraciones de la China Suárez, Wanda Nara y Mauro Icardi se encontraron frente a la Justicia en la causa penal por violencia de género iniciada por la mediática. Horas después de la mediación, se filtraron videos de la audiencia donde ambas partes lanzaron fuertes acusaciones.

Ángel de Brito fue el encargado de mostrar los videos en la noche de "LAM". En un primer clip, se puede ver como Mauro Icardi, muy enamorado de la China Suárez, presenta su alegato. "Soy una persona pública y lamento mucho que todo esto esté en la Justicia. Que una cosa familiar, una cosa de pareja, se haya llevado hasta lo penal", comienza el futbolista argentino.

"Pero como se sabe, soy una persona que estoy haciendo las cosas bien, jamás perjudicaría a mis hijas o la madre de mis hijas. Estoy acá con mis abogado para proponer que todo esto se pueda solucionar de la mejor manera y lo antes posible. Porque ya llegamos a un caso que no va más", cierra, contundente.

Pero el plato fuerte fueron las declaraciones de Wanda Nara, quien desplazó a Ana Rosenfeld de su equipo legal recientemente: "Como mencioné en la denuncia tengo mucho miedo. Primero porque soy mamá de cinco chicos y tengo tres hijos varones adolescentes que también presenciaron las amenazas, escucharon que me amenazaba con las imágenes estas que tenía".

De acuerdo con la conductora de Telefe, Mauro Icardi tiene doce años de su relación grabados en estas cámaras, algunas de las cuales apuntaban directamente a su lecho matrimonial que llegó a mostrar "en reuniones de amigos a modo de chiste": "Él me hizo un montón de amenazas con este tema y con otros. Y lo que me llevó rápido a denunciar fue que todas las amenazas que él me fue haciendo las cumplió todas".

Además, Icardi tendría videos de Wanda Nara con Keita Baldé, ya que las grabaciones no se detuvieron durante sus períodos de crisis: "Hablo de fotos y videos sexuales tanto míos con él como con otras personas en momentos que estuvimos separados y peleados. Me pasó en Argentina en mi casa de Santa Bárbara que es donde vivo con mis hijos de encontrarme con cámaras con micrófono que no sabía que existían".

La angustia de Wanda Nara en la mediación con Mauro Icardi

Reducida a lágrimas bajo el peso del conflicto, la empresaria y modelo habló de un episodio específico que llegó a los medios. El día que ella fue a buscar sus cosas a la mansión de Santa Bárbara donde se encontraba Mauro Icardi, el delantero del Galatasaray también la filmó. Mientras algunos de los videos de Wanda Nara llegaron a las redes de su ex, no serían las únicas imágenes tomadas ese día.

"Me filmó, de hecho ese día es verdad que yo me entré a bañar y él me filmó desnuda en Santa Bárbara. Después de haber estado separados, él entró al baño, abrió la puerta y me filmó. Y esa parte no la subió pero la tiene", sostuvo la madre de cinco entre lágrimas. Nara también agregó que Icardi está "ejerciendo una violencia económica" sobre ella, pero decidió no entrar en detalles.

De regreso en el estudio de América, Pepe Ochoa agregó que la mediación también trató el tema de las hijas de Wanda Nara, cuya millonaria manutención Mauro Icardi todavía no paga. "Wanda estaba hablando de un tema y dijo enfáticamente: 'Las nenas, nuestras hijas, necesitan terapia Mauro'. Y Mauro le dice 'no me vengas a hablar de estos temas porque no es a lo que vinimos, yo soy millonario y sé que puedo pagarlo'", cerró el panelista.