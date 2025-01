¡Carísimo! El millonario regalo que le dio Mauro Icardi a María Eugenia Suárez

Mauro Icardi y María Eugenia Suárez, mejor conocida como "La China" Suárez, decidieron blanquear su relación el pasado jueves 9 de enero. El futbolista compartió un romántico posteo en su cuenta de Instagram (@Mauroicardi) para confirmar su vínculo amoroso con la actriz y desde aquel entonces no han parado de mostrarse muy enamorados.

Por otro lado, el pasado jueves 16 en LAM, revelaron que el deportista le dio un costoso regalo a la artista. Mariana Brey fue quien contó detalles de la salida romántica que tuvo la pareja en Avenida Alvear.

La actriz y el futbolista se muestran muy enamorados en las redes sociales.

"Me cuentan que lo que Icardi le compró a la China en ese paseo. Me lo cuenta una persona que estaba ahí, la que le cobró, una chica", comenzó contando la panelista.

"Mauro le compró un perfume, una fragancia, a 'La China', ¡carísima!. Voy a decir 'que habría pagado' porque no quiero juicios, prefiero que me barden por Twitter. El perfume salió un millón setecientos mil pesos. ¡Me parece carísimo!", contó Brey, aunque sus compañeros aseguraron que no es mucho dinero para Mauro Icardi.

Según contó Mariana Brey en LAM, el deportista le compró un perfume a la artista. Créditos: Instagram Mauroicardi.

"Después me cuentan que para él se compró mucho más y gastó prácticamente cuatro veces lo que gastó en la China", concluyó el tema Mariana.