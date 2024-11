Wanda Nara rompió el silencio y contó detalles del encuentro con Mauro Icardi

Wanda Nara parece no querer soltar a Mauro Icardi o por lo menos así lo dio a entender Yanina Latorre en el programa radial que sale por El Observador. Es que luego de las denuncias, peleas y pedidos de desalojo, la empresaria estuvo en la casa de Santa Bárbara con el futbolista.

Todo salió a la luz, luego de que Icardi compartió a través de su Instagram dos historias contundentes. Una de ellas era una foto de Wanda sentada en el comedor del hogar y allí el futbolista subrayó: "Pese a que mis abogadas me reten, quería hacer presente esto para defender a mi persona públicamente después de tantas barbaridades dichas...".

Además sostuvo que Wanda estuvo dos horas en el domicilio. Por su parte ella se defendió expresando que fue a buscar pertenencias y que antes de llegar al lugar avisó a los abogados para que sepan de la situación y así no generar ningún tipo de problemas.

En el programa de Karina Mazzocco fueron a buscar la palabra de la empresaria luego de los videos y allí dejó en claro varios puntos respecto a lo que sucede en la causa judicial: "Mauro no me hostigó, solo me grabó. Lo único que quiero aclarar porque me parece delicado es que yo no hice denuncia de violencia de género", comenzó contando.

La palabra de Wanda Nara tras el encuentro con Mauro Icardi

Luego agregó: "Si yo tuviera miedo o pensaría algo raro no estaría él con mis hijas", sostuvo de manera contundente la conductora de Telefe tras el encuentro con Mauro Icardi en la casa que tiene ella en el barrio privado Santa Bárbara y que según ella prestó por amabilidad para que se quede el futbolista.