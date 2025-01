Wanda Nara habría prescindido de los servicios de Ana Rosenfeld como abogada en el litigio contra Mauro Icardi

En el medio del revuelo mediático y judicial, Wanda Nara tomó la decisión de cambiar a su abogada, la doctora Ana Rosenfeld, apartándola del litigio contra Mauro Icardi por extorsiones y amenazas.

La especialista en espectáculos Karina Iávicoli, contó en el programa Intrusos ( América TV ), que después de la instancia en la audiencia de este jueves 16 y viernes 17 de enero, Ana Rosenfeld ya no volverá a ser la letrada representante de Wanda Nara, por lo que expresó: “Mauro vivió todo el proceso judicial del divorcio de Wanda y Maxi López. Mauro sabe cómo actúa Ana. Esto lo complica a Nicolás Payarola para avanzar. Por eso, Wanda decide que Ana dé un paso al costado”

Ana Rosenfeld ya no será la abogada de Wanda Nara. Foto: Instagram @ana.rosenfeld

En relación al conflicto que estaría separando a la abogada de Wanda Nara del litigio contra el delantero, la panelista esgrimió: "La verdad es que como abogada y amiga, Ana se ha inmolado por Wanda. Ahora estarían buscando la manera de comunicarlo. Rosenfeld quiere, por decirlo de alguna manera, una salida elegante"

Wanda Nara apartó a Ana Rosenfeld como su abogada

Marcela Tauro también aportó información sobre la situación de la mediática contra Mauro Icardi enfatizando: "Me llegó que Wanda escucha mucho a Nicolás Payarola, su abogado en temas penales. Me da la impresión que él no se lleva bien con Ana. Además, Mauro no la quiere, esta mientras esté en la causa, se va a mantener duro y eso a Payarola lo complica".

Cabe recordar que la abogada Ana Rosenfeld también es amiga de Wanda Nara, la letrada viene apoyando legalmente a la mediática en los últimos conflictos legales que han sido de público conocimiento al ser compartidos por la empresaria en sus redes sociales.