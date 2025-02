Wanda Nara aseguró que la China Suárez quiso seducir a L-Gante y mostró pruebas: "Todos la tuvieron regalada"

El escándalo del Wandagate sigue más intenso que nunca con fuertes declaraciones, problemas legales, indirectas en redes sociales y chats filtrados. Esta vez, Wanda Nara volvió a exponer a la China Suárez en un intercambio con Mauro Icardi. La empresaria aseguró que la actriz intentó seducir a L-Gante y afirmó que tiene pruebas para demostrarlo.

Estos mensajes salieron a la luz en medio de la disputa entre Wanda e Icardi por su divorcio y la custodia de sus hijas. La conversación no solo giró en torno a su separación, sino que también incluyó comentarios sobre la China y sus vínculos con distintas figuras del espectáculo.

Wanda Nara aseguró que la China Suárez quiso seducir a L-Gante

Desde la cuenta oficial de X del ejército de LAM, compartieron una serie de capturas que muestran la discusión que mantuvieron Wanda e Icardi en el cumpleaños del futbolista, donde la charla dio un vuelco inesperado. En uno de los mensajes que envió, la mediática afirmó que la China Suárez intentó acercarse a L-Gante, pero que él no le habría prestado atención.

El equipo de LAM publicó las capturas en las que Wanda Nara apuntaba contra la China Suárez. Fotos: X @elejercitodelam.

"Y a ella siempre la tuviste regalada, como la tuvo Elián y todos", escribió Wanda, sugiriendo que varios hombres del medio rechazaron los avances de la actriz. Luego, agregó: "Ojalá que Elián se cope y te mande todo lo que tiene de tu 'amor', para que veas que todos la tuvieron regalada e hicieron como vos, no le dieron bola".

Wanda Nara volvió a apuntar contra la China Suárez en sus mensajes. Fotos: capturas de pantalla de LAM.

A su vez, la conductora insistió en que contaba con pruebas que respaldaban sus palabras y para demostrarlas, le compartió a Icardi reenvíos de otro contacto en los que insistía: "Y mandale lo de Elián. 'Dile' a Elián que te pase todo y enviale cómo se le regalaba".

¿Qué dijo Mauro Icardi sobre el supuesto intento de seducción de la China Suárez a L-Gante?

Frente a las declaraciones de su exesposa, Icardi evitó seguir con el tema y desvió el foco hacia las niñas. "Quiero hablar con mis hijas. Tu historia y tus cuentos me chupan un hue... Gracias, avisame cuando están mis hijas para hablar", respondió, restando importancia a lo dicho por Wanda.

Mauro Icardi no dio crédito a las versiones de Wanda Nara sobre las actitudes de la China Suárez hacia L-Gante. Foto: captura de pantalla de LAM.

Sin embargo, la discusión no terminó ahí. "Y de chats y de todo no te preocupes, que también tengo tus grabaciones y los mensajes que le mandabas. No te preocupes que ya me mostró todo (por la China). Que no se filtran esos porque quedás enterrada directamente, pero todo a su debido tiempo", advirtió Mauro. Ante esto, la modelo, segura de sus palabras, respondió: "No creo que hayas visto. Estoy segura que no viste. O sí, y la hiciste que lo deje de seguir".

Por ahora, ni la China Suárez ni L-Gante dijeron nada sobre lo que pasó. Lo que está claro es que la divulgación de esta información vuelve a poner en evidencia los problemas amorosos y los cruces entre los protagonistas de esta historia.