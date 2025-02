El fuertísimo mensaje que Mauro Icardi le envió a Wanda Nara y la hizo estallar de bronca: "Hace tres años me..."

La novela entre Mauro Icardi y Wanda Nara está cada vez más lejos de finalizar. Es que cuando todo parece acabar, aparecen nuevos elementos que reavivan la pelea y en las últimas horas en LAM, compartieron un extenso mensaje que le envió el jugador a su exmujer.

"Publicas chats de hace años para demostrar…¿Querés quedar bien? Nah, ya te quemaste solita con cada pavada que hiciste. Pero seguí así, que me seguís haciendo favores. Por otro lado, te veo muy resentida en tus respuestas. Hablas de amor y de las historias que tenés en la cabeza. Todas pasadas", comenzó leyendo Ángel de Brito lo que es la primera parte del texto de Icardi a Wanda.

Luego, el jugador expresó: "Por si no te quedó claro, te lo escribo: hace tres años me quise separar por la mujer con la que estoy hoy. Pero sí, ahí pensé en mis hijas y te di otra oportunidad cuando viniste y te instalaste rogándome en París, cuando no te quería ni ver. Esos chats no los mandaste a la prensa…ya los usaremos en su debido momento".

"Sí, seguí tres años mientras me cagabas con todo el mundo, con todos los que se te cruzaban para juntar, armar y guardar, hacer y tener pruebas de todo. Obviamente, tenía que hacer un personaje para que te sigas mandando una tras otra, y sabés que tengo pruebas de todo", expresó Mauro en otro párrafo.

"Sé muy bien lo que quiero, sé muy bien con quien quiero estar, con quién quiero continuar mi vida. Me siento feliz, en paz, y puedo vivir la vida relajado con una mujer que me da todo lo que necesito. Me imagino que quedaste odiada y resentida, todo porque fue la mujer que elegí hace tres años, y después de tanto tiempo pude volver a encontrar y tener en mi vida", cerró el mensaje.