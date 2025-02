Escándalo en El Trece por More Rial como panelista en Mañanísima, con periodistas de renombre en contra de la hija de Jorge Rial

More Rial debutó como panelista en El Trece esta semana. A pesar de que su participación en "Mañanísima" no duró más que un día, causó graves estragos en el ciclo que conduce Carmen Barbieri. Después de su aparición, en la que Morena Rial disparó contra Facundo Ambrosioni, habló de su familia biológica y explicó sus crímenes, Ángel de Brito filtró los nombres de los panelistas que le hicieron "piquete" al canal para que no volviera.

En la última emisión de "LAM", el conductor reveló algo que Barbieri no mencionó en su descargo sobre More Rial, quien gana buen dinero las redes y esperaba conseguir una nueva oportunidad laboral en El Trece. "Hubo un piquete en el programa. Los panelistas serios no quisieron sentarse con More Rial. Dijeron 'si está la señorita, nosotros no nos sentamos en el programa'", aseguró el periodista de América TV.

Los dos panelistas de "Mañanísima" que hicieron piquete contra More Rial

El primer nombre que reveló De Brito causó sorpresa: "Uno fue el doctor Capuya". Las angelitas no lo podían creer, ya que el profesional de la salud es amigo de la familia Rial y llegó a atender al hijo bebé de Morena, Amadeo, cuando la mediática cayó en la cárcel. "Puede ser el doctor, puede ser amigo, puede bancarse una nota pero no compartir la labor profesional", opinó el conductor de "LAM".

El segundo nombre no fue tan sorprendente: "El otro fue Ignacio González Prieto que es un capo y hace policiales, justamente. Es la cara de policiales de TN, no puede estar sentado con una imputada, excarcelada...". De Brito recordó que, más allá de las explicaciones de More Rial sobre sus crímenes, la joven no fue liberada por ser inocente. "'Por una cuestión moral y profesional', le dijeron los panelistas a la producción", cerró el conductor.

El descargo de More Rial contra "Mañanísima" y la producción de El Trece

Furiosa por su desplazamiento prematuro, More Rial se descargó contra El Trece en una historia de Instagram: "Voy a aclarar que yo no pedí ir al programa de Carmen, ellos me llamaron infinidad de veces, solo acepté porque quiero trabajar para salir de este mal momento. Estoy intentando cambiar y creí que esto era una oportunidad, pero la intención real fue que me usaron para el rating", comenzó.

More Rial, contra la producción de El Trece. Foto: Instagram @moreerial

Y siguió: "Pero en la cara no dijeron nada porque quejas no podían tener, si en años tuvieron ese rating o fueron tendencia toda la mañana". Lo cierto es que la emisión de "Mañanísima" donde More Rial habló de su familia biológica marcó 1,9 puntos de rating, un número respetable pero que no le permitió a El Trece superar los cinco puntos de "A la Barbarossa" en Telefe. "Les deseo suerte en lo próximo que encaren. Y si no les sirvió mi rating, que lo demuestre", cerró.