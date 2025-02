More Rial habló pestes de su exnovio y padre de su primer hijo, Francesco Ambrosioni: "Fue la causa..."

Recuperó la libertad y no se calla nada: en su primera aparición televisiva, More Rial habló de su relación con Jorge Rial, de los motivos detrás de sus crímenes y las personas más polémicas en su vida. Durante la charla con Carmen Barbieri en su programa, donde Morena Rial debutó como panelista, la mediática respondió preguntas sobre su rocoso vínculo con Facundo Ambrosioni. A años de distancia del romance que le dio a su primer hijo, la influencer no tuvo nada bueno que decir.

La hija de Jorge Rial empezó a salir con Ambrosioni en febrero del 2018, después de un noviazgo con Martín Casar. La relación progresó rápido, ya que a mediados de septiembre del mismo año la pareja anunció que esperaba a su primer hijo. El 27 de marzo del 2019, llegó al mundo Francesco Benicio Ambrosioni. Desde entonces, la pareja se separó y More Rial se rebeló de su padre metiéndose con mala compañía, tuvo otro hijo y terminó arrestada.

Qué dijo More Rial de Facundo Ambrosioni, padre de su primer hijo

Cuando la conductora de El Trece le preguntó por su ex, Morena reconoció: "Facundo fue en su momento una persona importante en mi vida. Fue la causa por la que me peleé con mi papá, así que te podrás imaginar lo que lo quise". Sin embargo, ahí se acabaron los buenos recuerdos. La mediática acusó a Facundo de mantenerla alejada de su hijo: "Para que conteste el teléfono estamos tres días. Para que me deje hablar con Francesco, cinco".

Barbieri intentó rescatar el buen cuidado que Ambrosioni le ofrece al pequeño, pero la influencer reveló que solo lo hace gracias a otra intervención económica de Jorge Rial, como el acuerdo millonario con Fernando Burlando: "Mi hijo lo mantiene mi papá. Él es padre, pero mi papá le paga todo". Además, lo acusó de envenenar al niño en su contra: "Le llenan mucho la cabeza, y él sufre mucho. Yo no le haría eso a él, porque le está haciendo daño al nene, no a mi".

"Cuando lo llamo quiere sacarle el teléfono para que no hable conmigo. Entonces el nene se pone mal, llora. Entonces le digo 'dale el celular a tu papá, no pasa nada, después te llamo otro día'", acusó.

More Rial reveló la verdad sobre la tenencia de su hijo Francesco

La joven madre también aprovechó su entrevista para dejar en claro la situación legal alrededor de la custodia de Francesco. "Dicen que yo perdí la tenencia, dicen un montón de cosas que la verdad es que no. La tenencia la tenemos los dos, yo tengo el mismo régimen que tiene él. Lo que marcaron es que el centro de vida de Francesco está en Córdoba", aclaró la mediática.

More Rial y Amadeo no ven a Francesco desde el año pasado. Foto: Instagram @moreerial

More Rial, abandonada por su familia biológica, se mostró firme en la intención de reunir a su familia. Actualmente, la joven madre de 26 años vive con su hermana, Rocío Rial, y su segundo hijo, Amadeo. "No quiere decir que el día de mañana yo no pueda pedir que Francesco venga y se arme su centro de vida acá. Eso lo vamos a ver con el tiempo", sostuvo la famosa, tras asegurar que no ve a Francesco desde el 20 de diciembre.