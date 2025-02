More Rial contó de qué vive y reveló la altísima tarifa que cobra por un posteo en Instagram

Fueron días de mucha turbulencia para More Rial tras haber estado detenida, convirtiéndose en una de las figuras más buscadas por los medios. En ese contexto, More Rial rompió el silencio nuevamente para hablar de diferentes temas, entre los cuales figura su actual situación laboral.

La hija de Jorge Rial eligió el programa Mañanísima para responder a varias cuestiones, muchas de las cuales se hablaron en las últimas semanas en medio del escándalo que protagonizó. Si bien el descargo sobre su padre fue un tópico que resonó fuerte en medios y redes sociales, la joven también fue el centro de atención al contar de qué vive y la altísima tarifa que More cobra por un posteo de Instagram.

Misterio revelado: More Rial contó de qué vive y cuánto cobra por un posteo de Instagram

En una distendida charla con Carmen Barbieri, conductora del mencionado ciclo, More Rial reveló que su principal fuente de ingresos son las redes sociales, y al mismo tiempo desmintió un rumor que había cobrado fuerza sobre el dinero que suele pedir por realizar una publicación web.

More Rial vende publicidad en sus redes sociales. Foto: Instagram @moreerial.

Según esta versión, la influencer cobraba más de 20 millones de pesos por cada post, algo que la propia presentadora le consultó: "¿Es verdad que pedís 24 millones? ¡Por favor! Me agarró un ataque de nervios", dijo Carmen entre risas. Sin embargo, la respuesta de More Rial fue contundente: "No, te juro que no. No pasan de los 400.000 pesos".

Luego, Barbieri le consultó por el supuesto interés de una cadena de supermercados por contar con los servicios de Morena pero ella se encargó de aclarar todo: "Es mentira. No sé mucho la historia, pero supuestamente me habían llamado pero no llegaron a cerrar". Esto había surgido por una declaración de la joven en la que dijo "mi padre no me crio para trabajar en un supermercado", y a pesar de la idea inicial el proyecto quedó en la nada.

¿De dónde surgió la altísima tarifa que cobraba More Rial por un posteo en Instagram?

La polémica comenzó en el programa LAM, donde se dieron algunas pistas sobre una influencer que pide cifras millonarias por hacer publicidad en sus redes. Finalmente, se reveló que se trataba de More Rial, cuyo esquema de tarifas se generaría tanto a la audiencia como a los panelistas.

En LAM difundieron cuánto podría cobrar More Rial por una publicación en las redes sociales. Foto: X @elejercitodelam.

Mientras se revelaban detalles de la relación con su padre, Pepe Ochoa aseguraba que la mediática cobraba dos millones de pesos semanales con un contrato mínimo de tres meses, alcanzando un total de 24 millones. Además, una historia en su cuenta tiene un valor de 350 mil pesos. Esta información salió a la luz tras la filtración de un chat con una marca interesada en contratarla.

Las reacciones no tardaron en llegar. Mientras algunos panelistas consideraron excesivo el monto y lo calificaron como un abuso, otros defendieron la tarifa argumentando que hay empresas dispuestas a pagar esas cifras por la exposición que brinda una figura mediática.