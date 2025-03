More Rial apuntó contra sus haters con un polémico mensaje: "Patéticas vidas, no pueden..."

Después de que Charlotte Caniggia insultara a More Rial, la influencer le respondió a sus "haters" a través de las redes sociales. Rial estuvo bajo fuego constantemente desde que fue arrestada por ser cómplice de un robo y, a pesar de su excarcelación, sigue recibiendo críticas en las redes sociales. A días del escándalo que protagonizó More Rial al promocionar un ritual umbanda, la influencer salió al cruce de todos los que la critican.

En los últimos días, la hija de Jorge Rial prendió el ventilador y no perdonó a nadie. Además de reavivar su pica con Yanina Latorre atacando la imagen de su hija, Lola, More Rial disparó contra Ángel de Brito y comenzó a esparcir chismes de su tiempo en el detrás de escena de la farándula. Su nuevo enfoque le trajo tanto halagos como críticas, las últimas de las cuales se encargó de responder con una filosa publicación en Instagram.

El mensaje de More Rial a todos sus "haters"

Sobre un fondo negro, More Rial hizo su descargo contra las críticas que recibe: "¡Me llegan muchas críticas, es increíble lo patético que tenés que ser para criticarme una y otra vez sin que yo les responda, me dan mucha tristeza! Yo no los conozco y parece que para ustedes soy muy importante, porque no paran de escribirme por DM. Besitos", escribió la mediática.

El enojo de More Rial con sus "haters". Foto: Instagram @moreerial

Antes de cerrar su mensaje, la famosa agregó una breve posdata: "¡Vivan sus patéticas vidas criticando a lo que ustedes no pueden llegar! Besos, More Rial". La actitud frontal de la mediática le sigue ganando enemigos en los medios. Recientemente, mereció el descargo de Yanina Latorre contra Morena Rial por los comentarios que hizo sobre su edad a través de sus redes sociales.

Los nuevos planes de More Rial en los medios de comunicación

Mientras tanto, la hija de Jorge Rial sigue planeando su regreso a los estudios. Después de un muy breve tiempo como panelista en El Trece, Morena estaría apuntando al mundo del streaming para su próximo proyecto. Así lo afirmaron en "Mujeres argentinas": "Estaría armando su programa de streaming, porque tiene ganas de hablar y mucho que decir. Papá autorizó esta iniciativa. Pero le dijo 'me abro, hacé lo que quieras, no pongo un peso, es un tema tuyo, pero me encanta'".

De ser verdad, los escándalos que estuvo generando en redes sociales podrían ayudar a More Rial en su nuevo trabajo. La propia famosa confirmó en su cuenta de Instagram que recibió una invitación para sumarse al stream de Martín Cirio, uno de los más comentados fuera de los grandes estudios de Luzu TV y Olga. Si bien solo sería en calidad de invitada, podría significar un acercamiento al mundo de la radio digital.