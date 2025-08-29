Revelaron que Gimena Accardi habría comenzado una relación con un muchacho de 23 años

Tras la escandalosa separación de Nicolás Vázquez, un periodista contó los detalles de la nueva conquista de Gimena Accardi.

La actriz Gimena Accardi, quien recientemente atravesó una ruptura matrimonial mediática con Nicolás Vázquez tras admitir una infidelidad y negar que fuera con Andrés Gil, se encontraría embarcada en un nuevo vínculo sentimental. La particularidad radica en la significativa diferencia de edad, ya que el presunto interés romántico sería un joven trece años menor que ella.

El dato fue filtrado al aire por el periodista Fede Flowers durante su participación en el programa #Cabak1079 de la emisora El Observador. Con un tono cargado de misterio, el comunicador afirmó: “Se estaría conociendo con un muchacho, de 23 años, ella que estuvo en el centro de la polémica, nada más y nada menos que la señorita Gimena Accardi”.

En cuanto a los orígenes de este nuevo romance, Flowers proporcionó más precisiones sobre el primer contacto entre ambos. Sostuvo que el primer acercamiento data de un pasado muy reciente, detallando a continuación: “Lo conoce hace muy poco a este muchacho. Se conocieron e intercambiaron los números en un viaje que hizo ella muy reciente”.

Los detalles del nuevo romance de Gimena Accardi Gimena Accardi estaría saliendo con un joven de 23 años Gimena Accardi estaría saliendo con un joven de 23 años. Video: El Observador 107.9

De acuerdo con la versión del periodista, el escenario de este primer encuentro habría sido territorio español. El viaje que realizó la intérprete de 40 años, con el objetivo de visitar a su círculo íntimo luego de hacer pública su separación, habría sido el contexto propicio para que se produjera el cruce con su nueva conquista. Desde ese momento, según sus palabras, mantendrían “varios encuentros”.