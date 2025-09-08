Deportivo Maipú juega en Mar del Plata: el Cruzado, en busca de un triunfo fundamental

Deportivo Maipú tiene la chance de alejarse de sus perseguidores en la tabla de posiciones. Juega esta tarde ante Alvarado en Mar del Plata.

Deportivo Maipú quiere seguir peleando por su lugar en el Reducido de la Primera Nacional hasta el final. El Cruzado está octavo en las posiciones y por ahora es el último clasificado. Pero está ahí, con los de abajo pisándole los talones. Por eso, es fundamental que este lunes pueda sumar de a tres para alejarse de sus perseguidores.

El equipo de Alexis Matteo enfrenta desde las 15 a Alvarado de Mar del Plata, por la fecha 30 del torneo, en condición de visitante. El objetivo es sumar, teniendo en cuenta que tiene a tres puntos al séptimo de la tabla, Patronato de Paraná, y que si mira hacia abajo, Racing de Córdoba quedó a 2 puntos y Los Andes y Colegiales a tres, todos con sus partidos de la fecha ya completados.

Para el encuentro de este lunes, el DT confiará en el mismo equipo que viene de conseguir un triunfazo el pasado fin de semana ante Deportivo Madryn, el líder, en el Omar Higinio Sperdutti.

Es decir, que no habrá modificaciones y, por ello, el once titular será: Ignacio Pietrobono; Luciano Paredes, Luciano Arnijas, Áaron Agüero y Juan De la Reta; Mirko Bonfigli, Matías Villarreal, Rubens Sambueza y Marcelo Eggel; Franco Saccone y Pío Bonacci.