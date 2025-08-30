Tormenta de Santa Rosa: los cuatros partidos en Mendoza que corren riesgo de no jugarse

La preocupación reinante en la provincia de Mendoza ante el complejo pronóstico de fuertes tormentas durante sábado y domingo en buena parte del territorio, no sólo obligó a la suspensión de actividades en varios ámbitos, sino que también puso un signo de interrogación sobre algunos eventos deportivos que tienen que desarrollarse este fin de semana.

Federaciones, asociaciones y ligas de diferentes disciplinas de la provincia se adelantaron a los hechos y tomaron la tajante determinación de postergar las actividades, pero en el ámbito nacional aún no se tomó ninguna decisión, al menos hasta este mediodía.

Debido a que muchos planteles oriundos de otras partes del país ya se encuentran en Mendoza y con todo el trastorno de logística que significa la postergación de un partido, es que no se tomará ninguna decisión hasta tanto se acerque la hora de cada uno de los encuentros.

Hasta el mediodía del sábado, la Asociación del Fútbol Argentino no tomó ninguna determinación relacionada a la postergación de partidos ante la tradicional tormenta de Santa Rosa .

En lo que respecta a Mendoza, este fin de semana se disputarán cuatro partidos de carácter nacional. El sábado, desde las 15.30, Gutiérrez recibirá a Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi, por el torneo Federal A, mientras que a las 17, Independiente Rivadavia hará lo propio con Argentinos Juniors, por la primera división.

Foto: Prensa Deportivo Maipú En Maipú, el Cruzado recibirá este domingo a Deportivo Madryn por la Primera Nacional. Foto: Prensa Deportivo Maipú

El domingo, Deportivo Maipú chocará ante Deportivo Madryn, a las 15.30, mientras que media hora después, Huracán Las Heras será anfitrión del otro equipo de Puerto Madryn, Guillermo Brown, pero en este caso también por el Federal A.

Por lo pronto, desde AFA comunicaron a los clubes que la postergación de cada uno de los partidos, en caso de ser necesario, la tomarán los respectivos árbitros una vez que evalúen el estado de los diferentes campos de juego.