Deportivo Maipú y otro partido clave en el Sperdutti: el Cruzado busca un triunfo ante el líder

Deportivo Maipú recibe a Deportivo Madryn desde las 15.30 en su estadio, obligado a ganar para no correr riesgo de salir de la zona de clasificación.

El Deportivo Maipú está obligado a sumar de a tres esta tarde en su estadio, el Omar Higinio Sperdutti, ante su gente. Pero no será fácil. Enfrente tendrá nada menos que al puntero de la Zona A de la Primera Nacional, el Deportivo Madryn.

El encuentro, correpondiente a la fecha 29 de la segunda categoría del fútbol argentino, comenzará a las 15.30 y será dirigido por el polémico Lucas Comesaña.

El Cruzado mantiene su posición en la tabla dentro de los clasificados al reducido, pero es el último de los que avanzan y, muy cerca lo persiguen otros equipos como Los Andes y Quilmes, que también quieren meterse. Por eso, necesita imperiosamente un buen resultado esta tarde.

El conjunto de Alexis Matteo está octavo con 37 puntos y detrás, pisándole los talones, vienen el Milrayitas y el Cervecero, con 36 y 34 respectivamente. Al mismo tiempo, si mira hacia arriba, tiene a Gimnasia y Tiro de Salta, con 40 puntos, pero con una diferencia de gol mucho más importante. Es decir, que aún ganando, podría no avanzar posiciones pero sí, al menos, quedarse en zona de clasificación.

