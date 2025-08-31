Deportivo Maipú y otro partido clave en el Sperdutti: el Cruzado busca un triunfo ante el líder
Deportivo Maipú recibe a Deportivo Madryn desde las 15.30 en su estadio, obligado a ganar para no correr riesgo de salir de la zona de clasificación.
El Deportivo Maipú está obligado a sumar de a tres esta tarde en su estadio, el Omar Higinio Sperdutti, ante su gente. Pero no será fácil. Enfrente tendrá nada menos que al puntero de la Zona A de la Primera Nacional, el Deportivo Madryn.
El encuentro, correpondiente a la fecha 29 de la segunda categoría del fútbol argentino, comenzará a las 15.30 y será dirigido por el polémico Lucas Comesaña.
Te Podría Interesar
El Cruzado mantiene su posición en la tabla dentro de los clasificados al reducido, pero es el último de los que avanzan y, muy cerca lo persiguen otros equipos como Los Andes y Quilmes, que también quieren meterse. Por eso, necesita imperiosamente un buen resultado esta tarde.
El conjunto de Alexis Matteo está octavo con 37 puntos y detrás, pisándole los talones, vienen el Milrayitas y el Cervecero, con 36 y 34 respectivamente. Al mismo tiempo, si mira hacia arriba, tiene a Gimnasia y Tiro de Salta, con 40 puntos, pero con una diferencia de gol mucho más importante. Es decir, que aún ganando, podría no avanzar posiciones pero sí, al menos, quedarse en zona de clasificación.
Los 11 de Alexis Matteo
Para este encuentro, respecto al empate en un tanto con Los Andes, el pasado fin de semana, Alexis Matteo, DT Botellero, realizaría una sola variante. Se trata del ingreso de Matías Villarreal por Gastón Mansilla, lesionado. El resto serían los mismos.
De esta manera, el Cruzado saldría a la cancha con Ignacio Pietrobono; Luciano Paredes, Luciano Arnijas; Áaron Agüero y Juan De la Reta; Matías Villarreal, Mirko Bonfigli, Marcelo Eggel, Rubens Sambueza; Franco Saccone y Pío Bonacci.
Las seis finales que le quedan al Deportivo Maipú
- Fecha 29: Deportivo Madryn (L) - Domingo 31 de agosto - 15.30 hs.
- Fecha 30: Alvarado de Mar del Plata (V) - Lunes 8 de septiembre - 15 hs.
- Fecha 31: All Boys (L) - Domingo 14 - 16 hs.
- Fecha 32: Arsenal (V)
- Fecha 33: Colegiales (L)
- Fecha 34: Atlanta (V)