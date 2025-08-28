A todo o nada: las seis finales que le quedan a Gimnasia y a Maipú en la Primera Nacional

Gimnasia y Esgrima y Deportivo Maipú se preparan para la recta final de la fase regular de la Primera Nacional. ¿Qué le queda a cada uno?

Gimnasia y Esgrima y el Deportivo Maipú se preparan para disputar los últimos 6 partidos de la fase regular de una Primera Nacional que, como siempre, ha sido muy dura y muy pareja y que los tiene a cada uno peleando por objetivo distintos.

El Lobo se juega todo en los últimos partidos para llegar a la final por el primer ascenso a la Primera División, mientras que el Cruzado no puede tropezar si quiere meterse en el reducido por el segundo ascenso.

Hoy, después de dos derrotas consecutivas, el equipo de Ariel Broggi sigue puntero de la Zona B, con 52 puntos, uno más que Gimnasia y Esgrima de Jujuy (51), tres más que Deportivo Morón (49) y cinco más que Estudiantes de Río Cuarto (47). En el torneo, Gimnasia ganó 14 partidos, empató 10 y perdió 4.

Mientras tanto, el equipo que ahora dirige Alexis Matteo, lucha por un lugar entre los 8 mejores de la Zona A, para meterse en el reducido y somar con el segundo ascenso, por el camino largo. Hoy está octavo, con 37 puntos. El séptimo es Gimnasia y Tiro de Salta, con 40, y el noveno es Los Andes, con 36. Maipú

Las seis finales de Gimnasia y Esgrima Fecha 29: Nueva Chicago (V) - Lunes 1 de septiembre - 14 hs.

(V) - Lunes 1 de septiembre - 14 hs. Fecha 30: Gimnasia de Jujuy (L) - Domingo 7 de septiembre - 16 hs.

(L) - Domingo 7 de septiembre - 16 hs. Fecha 31: Agropecuario (V) - Lunes 15 de septiembre - 14 hs.

(V) - Lunes 15 de septiembre - 14 hs. Fecha 32: San Telmo (L)

(L) Fecha 33: Chacarita (V)

(V) Fecha 34: Defensores de Belgrano (L)