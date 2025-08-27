Para alejarse en la cima: el dato que ilusiona a Gimnasia y Esgrima de cara al duelo ante Morón
Gimnasia y Esgrima tendrá este miércoles un compromiso clave ante Morón por el encuentro pendiente de Primera Nacional. El Lobo está invicto en el historial.
Gimnasia y Esgrima afrontará este miércoles un compromiso clave ante el Deportivo Morón por el encuentro pendiente de la fecha 20 de la Primera Nacional y un dato del historial genera gran expectativa en el Lobo. El partido se disputará desde las 21:10 en el estadio Nuevo Francisco Urbano.
El Lobo llega tras caer en Salta ante Central Norte por 1 a 0 y necesita volver al triunfo para escaparse en lo más alto de la Zona B. Con 52 unidades, el conjunto de Ariel Broggi es líder con una mínima ventaja sobre Gimnasia y Esgrima de Jujuy y, de conseguir los tres puntos, estirará la diferencia a cuatro puntos a falta de seis fechas.
Del otro lado, el Gallito buscará sumar en casa para alcanzar el tercer puesto en la tabla de posiciones. Cabe destacar que los bonaerenses nunca pudieron derrotar a Gimnasia, ni siquiera como locales, en ocho partidos disputados, por lo que el conjunto Mensana parte como favorito, además de por el hecho de ser líder del torneo.
Gimnasia y Esgrima está invicto en el historial contra Deportivo Morón
Gimnasia y Esgrima y Deportivo Morón se enfrentaron en ocho ocasiones, con cuatro victorias del Lobo y cuatro empates. En tanto, jugando Morón como local, se disputaron tres encuentros, con dos empates y una alegría para los blanquinegros, que fue 1 a 0 en 2024 con un tanto de Agustín Bindella. Además, el Lobo suma otros tres triunfos como local ante su adversario de esta noche.
- 2018/2019 – 4ª Jornada: Morón 0-0 Gimnasia
- 2022 – 14ª Jornada: Gimnasia 1-0 Morón
- 2022 – Playoffs, Primera etapa: Gimnasia 1-1 Morón
- 2023 – Grupo A, 8ª Jornada: Gimnasia 2-2 Morón
- 2023 – Grupo A, 27ª Jornada: Morón 2-2 Gimnasia
- 2024 – 16ª Jornada: Gimnasia 2-1 Morón
- 2024 – 35ª Jornada: Morón 0-1 Gimnasia
- 2025 – 3ª Jornada: Gimnasia 1-0 Morón
Las probables formaciones del Lobo y el Gallito
Para este encuentro, el entrenador de Gimnasia, Ariel Broggi, todavía no confirmó el equipo inicial y hay algunas dudas, ya que debe reemplazar al expulsado Ismael Cortez y espera por la recuperación de algunos futbolistas. Las formaciones de ambos equipos serían las siguientes:
Deportivo Morón: Leandro Finochietto; Juan Manuel Cabrera, Franco Lorenzón, Franco Vázquez y Joaquín Livera, Juan Manuel Olivares, Pablo Ferreira, Santiago Kuvisiszyn, Yair González; Fabricio Sanguinetti, Ivo Costantino. DT: Walter Otta.
Gimnasia y Esgrima: Lautaro Petruchi; Nadalín o Torres, Diego Mondino, Imanol González y Franco Saavedra; Nahuel Barboza, Antonini o Torres o Lucas Bustos, Ignacio Antonio y Facundo Lencioni; Nicolás Servetto y Nicolás Ferreyra. DT: Ariel Broggi.
- Estadio: Estadio Nuevo Francisco Urbano, Deportivo Morón.
- Árbitro: Bruno Amiconi.
- Hora: 21.10.