Para alejarse en la cima: el dato que ilusiona a Gimnasia y Esgrima de cara al duelo ante Morón

Gimnasia y Esgrima tendrá este miércoles un compromiso clave ante Morón por el encuentro pendiente de Primera Nacional. El Lobo está invicto en el historial.

Gimnasia y Esgrima afrontará este miércoles un compromiso clave ante el Deportivo Morón por el encuentro pendiente de la fecha 20 de la Primera Nacional y un dato del historial genera gran expectativa en el Lobo. El partido se disputará desde las 21:10 en el estadio Nuevo Francisco Urbano.

El Lobo llega tras caer en Salta ante Central Norte por 1 a 0 y necesita volver al triunfo para escaparse en lo más alto de la Zona B. Con 52 unidades, el conjunto de Ariel Broggi es líder con una mínima ventaja sobre Gimnasia y Esgrima de Jujuy y, de conseguir los tres puntos, estirará la diferencia a cuatro puntos a falta de seis fechas.

Del otro lado, el Gallito buscará sumar en casa para alcanzar el tercer puesto en la tabla de posiciones. Cabe destacar que los bonaerenses nunca pudieron derrotar a Gimnasia, ni siquiera como locales, en ocho partidos disputados, por lo que el conjunto Mensana parte como favorito, además de por el hecho de ser líder del torneo.

Gimnasia y Esgrima está invicto en el historial contra Deportivo Morón Gimnasia y Esgrima y Deportivo Morón se enfrentaron en ocho ocasiones, con cuatro victorias del Lobo y cuatro empates. En tanto, jugando Morón como local, se disputaron tres encuentros, con dos empates y una alegría para los blanquinegros, que fue 1 a 0 en 2024 con un tanto de Agustín Bindella. Además, el Lobo suma otros tres triunfos como local ante su adversario de esta noche.

2018/2019 – 4ª Jornada: Morón 0-0 Gimnasia

2022 – 14ª Jornada: Gimnasia 1-0 Morón

2022 – Playoffs, Primera etapa: Gimnasia 1-1 Morón

2023 – Grupo A, 8ª Jornada: Gimnasia 2-2 Morón

2023 – Grupo A, 27ª Jornada: Morón 2-2 Gimnasia

2024 – 16ª Jornada: Gimnasia 2-1 Morón

2024 – 35ª Jornada: Morón 0-1 Gimnasia

2025 – 3ª Jornada: Gimnasia 1-0 Morón