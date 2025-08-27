Los regalos especiales de un equipo mendocino que llevó un youtuber a un stream: mirá de qué se trata

Joaquín Santos, el reconocido youtuber que se adentra en las barras más peligrosas del fútbol argentino, fue invitado a un stream y regaló gorritos del Tomba.

Joaquín Santos es un reconocido youtuber que se hizo famoso por adentrarse en las barras más peligrosas de los distintos equipos del fútbol argentino, entre otros informes que muestra a través de sus redes sociales. En esta ocasión, fue invitado a participar de un stream y llevó unos regalos muy especiales de un conjunto mendocino.

Su pasión por el fútbol llevó a Joaco Santos a realizar entrevistas y recorrer lugares poco frecuentados para mostrar otra cara, la de la tribuna desde adentro, así como en los barrios populares o marginales de diferentes provincias. Incluso, a principios de 2025 llegó hasta Montevideo, Uruguay.

Uno de los trabajos que tuvo mayor repercusión en suelo mendocino fue una experiencia en el Campo Papa, en la zona oeste de Godoy Cruz, un lugar donde el narcotráfico es comparado con la situación que se vive en Rosario y donde se desplegó el mayor operativo de alto impacto por parte de las fuerzas de seguridad provinciales.

Ahora, el youtuber fue invitado a participar de un vivo a través de las redes, Mernosketti stream, realizado por jóvenes que se hacen llamar Mernuel, Moski y Bauleti, y llevó unos regalos especiales: camisetas de diferentes equipos internacionales y unos ¡gorritos del Tomba!

Video: mirá el momento en que Joaco Santos reparte los regalos del Tomba Youtuber Tomba