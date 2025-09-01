Alexis Matteo y el gran triunfo de Maipú: de la alegría total por el triunfo al enojo de Sambueza

Deportivo Madryn llegó a Mendoza con un invicto de 15 partidos. El Aurinegro hace rato que sacó chapa de gran candidato y la racha de buenos resultados le permitió ponerse en lo más alto de la Zona A de la Primera Nacional . Pero el Deportivo Maipú lo frenó . El Cruzado jugó un partido casi perfecto y lo venció 2 a 1 en el Omar Higinio Sperdutti .

De todas maneras, Madryn sigue siendo el líder y el equipo de Alexis Matteo continúa en el octavo lugar, posición que le permite seguir metido en zona de clasificación, ahora, con 3 puntos de ventaja sobre Los Andes.

Pro todo esto, el de este domingo fue un triunfazo para el Botellero , que lo ganó con garra, con intensidad, pero también con fútbol.

Justamente, el DT Alexis Matteo , se refirió a la gran victoria cruzada y sentenció: "Por el sabor amargo que nos quedó con Los Andes, y por lo hecho en el primer tiempo, creíamos que el empate otra vez era un golpe a la buena producción del equipo. Haber ganado contra un rival que está animando el torneo es doble satisfacción".

Al mismo tiempo, ante la consulta respecto a si fue el mejor partido del Cruzado con él como entrenador, manifestó: "No sé si fue nuestro mejor partido. Si lo medimos por el rival, sí, pero me parece que con Los Andes, con Güemes, que se nos escaparon los puntos sobre el final, opacaron la producción del equipo. Pero nosotros tenemos que analizar lo que hacemos más allá del resultado. Pero hemos hecho partidos similares".

A falta de 5 fechas para el final, esta victoria significa muchísimo para el equipo y así lo vio el DT: "Es una inyección anímica. Tiene que ser el piso para seguir sumando y para tratar de lograr el objetivo que es meternos entre los ocho. Yo estoy muy feliz por el grupo, por los chicos, por el esfuerzo, por el sacrificio, porque tuvimos una muy mala noticia que es la lesión de Gastón Mansilla y el grupo sacó pecho. El que entra lo hace bien y nosotros como cuerpo técnico estamos muy felices".

"Contra estos rivales tenés que hacer un partido perfecto, y creo que los chicos lo hicieron", sentenció.

Qué pasó con Rubens Sambueza

Con el partido 1 a 0 a favor del Deportivo Maipú, gracias al gol de Bonfigli, Alexis Matteo decidió sacar a Rubens Sambueza, la figura del equipo. Minutos después llegó el empate de Giacopuzzi para la visita y, más tarde, el tanto del triunfo de Faggioli.

Cuando le tocó salir, al ex River y América de México no le gustó nada el cambio y se lo hizo saber al entrenador. Se fue re caliente y directo a los vestuarios. Pero después entró y celebró la victoria con sus compañeros.

Sobre esta situación, el DT contó: "Se enojó Sambu, ya nos amigamos. Estaba jugando muy bien, pero a veces uno tiene que tomar decisiones que no gustan, pero estamos para eso. Lo charlamos y lo entendió. Tenía una amarilla y había hecho una falta. Por suerte nos salió bien".

Sambueza Rubens Sambueza fue reemplazado en el segundo tiempo ante Madryn. Prensa Deportivo Maipú

Además, explicó, sobre el futbolista: "Sambu contagia, sabe todo lo que nos puede dar. Verlo con 41 años contagiar, tirarse al piso, enojarse por que sale, nos deja muy contentos y estamos felices de tenerlo".

