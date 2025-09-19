Chile: un sismo de magnitud 5,8 sacude una amplia zona de este país
En Chile, los sismógrafos registraron un terremoto de magnitud 5,8, que sacudió especialmente el norte del país. Además, se registraron réplicas y hay alerta.
Un terremoto de magnitud 5,8 en la escala abierta de Richter ha sacudido este viernes el norte de Chile, según ha confirmado el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas o daños materiales.
El terremoto ha tenido su epicentro unos 26 kilómetros al norte de Pica, en la región de Tarapacá, con el epicentro ubicado a 94 kilómetros de profundidad.
En la zona se han registrado además otros dos sismos de magnitud 3,5 y 3,2, igualmente sin informaciones sobre víctimas.
Chile y sus terremotos
Chile se encuentra ubicado en el límite de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, por lo que el país es escenario de numerosos terremotos.
La mayoría de estos terremotos son prácticamente imperceptibles, si bien las autoridades recomiendan a la población estar atenta en caso de sismo de gran intensidad. Dpa