Chile: el terremoto de 8,0 en aguas del sur no llegó a generar una alerta de tsunami

El terremoto, registrado en Chile, se produjo en las aguas entre la Antártida y el Cabo de Hornos, en el extremo sur. Ya fue descartado el peligro de tsunami.

Un terremoto de magnitud 8,0 en la escala de Richter ha sacudido este jueves el pasaje de Drake, en las aguas entre la Antártida y el Cabo de Hornos en Chile, en el extremo sur del contintente sudamericano, según ha informado el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El sismo ha sido registrado a las 22.16 horas (hora local de Chile, 4.16 horas en la península ibérica), sin que de momento haya sido declarada la alerta de tsunami ni se tenga constancia hasta ahora de víctimas.

El USGS ha situado el epicentro del terremoto a unos 710 kilómetros al sur de Ushuaia, la ciudad más austral de Argentina, a una profundidad de 10,8 kilómetros.