Insólito: un avión tuvo que dar vueltas en el aire durante casi 20 minutos porque el controlador aéreo se quedó dormido

Un avión de Air Corsica tuvo que permanecer sobrevolando el Mediterráneo porque el encargado de la torre de control no respondió a las comunicaciones.

Los pasajeros de un vuelo de París a Córcega vivieron un episodio insólito el pasado lunes. Según informó la autoridad de aviación civil francesa, el avión de Air Corsica debió sobrevolar el mar Mediterráneo durante “18 minutos” porque el controlador aéreo encargado de la operación se había quedado dormido en su puesto.

Ante la falta de respuesta desde la torre, se activó un protocolo de emergencia. “La intervención de los bomberos del aeropuerto en la torre de control reveló que el controlador aéreo de turno se había quedado dormido en su puesto”, detallaron las autoridades a la agencia AFP. Tras despertar al responsable, “el vuelo aterrizó sin problemas”, confirmaron.

