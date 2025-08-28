Choque de un avión F-16: impactante accidente aéreo en Polonia durante ejercicios para una exhibición

El piloto de un avión de combate F-16 murió en Polonia tras estrellarse durante prácticas en Radom, antes de la exhibición aérea programada para este fin de semana. La tragedia fue confirmada por autoridades polacas, que anunciaron una investigación sobre las causas del accidente .

El accidente ocurrió este jueves en Radom, en el centro del país, cuando un caza F-16 de la Fuerza Aérea Polaca se estrelló en los entrenamientos previos al show aéreo.

El ministro de Servicios Especiales, Tomasz Siemoniak, confirmó el fallecimiento del piloto y calificó la jornada como “una noche trágica para la Fuerza Aérea Polaca” en declaraciones a TVN 24.

El ministro de Defensa, Wadysaw Kosiniak-Kamysz, anunció que se iniciará una investigación oficial para esclarecer las circunstancias del siniestro.

Polonia cuenta con 48 aviones F-16 de la versión Block 52 y recientemente firmó un contrato para modernizarlos a la versión Block 70, en el marco de la cooperación militar con aliados occidentales.

Exhibición aérea de Radom 2025: evento clave

La exhibición aérea de Radom 2025 está prevista para los días 30 y 31 de agosto en el aeropuerto de Sadków. Es uno de los principales encuentros aeronáuticos de Europa Central, con asistencia estimada de más de 150.000 personas.

Este evento bienal, celebrado desde 1991, reúne a fuerzas aéreas de más de una decena de países y se ha convertido en un escaparate internacional para la aviación polaca y aliada.

Participación internacional y despedida de los Su-22

Entre los participantes destacados estarán los Red Arrows del Reino Unido, el Rafale Solo Display de Francia, un Eurofighter C.16 del Ala 14 de España, y aeronaves de Estados Unidos, Italia, Alemania, Suecia y Grecia.

Además, se realizará la despedida oficial de los Su-22 polacos, con una ceremonia y el último vuelo operativo de estos históricos aparatos bajo bandera nacional.