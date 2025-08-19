Modo avión: por qué deberías activarlo en WhatsApp

El celular cuenta con una gran cantidad de funciones que son muy útiles, pero que pueden pasar desapercibidas. Una de ellas es el “modo avión”, que es una herramienta pensada originalmente para los vuelos, pero hoy se ha transformado en un aliado ante situaciones determinadas. Activar esta función en WhatsApp puede ser conveniente.

Se trata de una configuración que bloquea todas las conexiones inalámbricas del teléfono, como datos móviles, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, entre otras. De este modo, el dispositivo queda sin señal y sin posibilidad de realizar o recibir llamadas, ni acceder a internet. Con esta función activada, aún es posible mirar fotografías de la galería, escuchar música descargada, revisar documentos, etc. En WhatsApp, permite la actividad sin necesidad de dejar rastros y con la posibilidad de tener mayor control sobre la privacidad.