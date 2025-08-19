Plataformas|
Modo avión: por qué deberías activarlo en WhatsApp
WhatsApp cuenta con una gran variedad de funcionalidades. ¿Cómo activar el "modo avión" en tu celular?
El celular cuenta con una gran cantidad de funciones que son muy útiles, pero que pueden pasar desapercibidas. Una de ellas es el “modo avión”, que es una herramienta pensada originalmente para los vuelos, pero hoy se ha transformado en un aliado ante situaciones determinadas. Activar esta función en WhatsApp puede ser conveniente.
Se trata de una configuración que bloquea todas las conexiones inalámbricas del teléfono, como datos móviles, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, entre otras. De este modo, el dispositivo queda sin señal y sin posibilidad de realizar o recibir llamadas, ni acceder a internet. Con esta función activada, aún es posible mirar fotografías de la galería, escuchar música descargada, revisar documentos, etc. En WhatsApp, permite la actividad sin necesidad de dejar rastros y con la posibilidad de tener mayor control sobre la privacidad.
¿Para qué activar el “modo avión” en WhatsApp?
- Leer chats sin dejar evidencia: los mensajes pueden abrirse sin activar el doble tilde azul.
- Escuchar audios en privado: las notas de voz se reproducen sin que aparezca la confirmación.
- Escribir sin figurar “en línea”: se pueden redactar respuestas sin mostrar el estado de conexión.
- Evitar notificaciones constantes: no entran mensajes ni alertas mientras el modo avión está activo.
- Revisar contenido sin presión: es posible repasar información de los chats sin sentir la obligación de contestar al instante.
¿Cómo activarlo?
- En Android: deslizar la barra superior de accesos rápidos, tocar el ícono del avión y confirmar que Wi-Fi y datos queden apagados.
- En iPhone (iOS): abrir el centro de control deslizando hacia abajo (o hacia arriba, según el modelo) y tocar el ícono del avión.