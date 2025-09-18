La repercusión en Hollywood a la censura de Jimmy Kimmel en Estados Unidos

El programa del reconocido presentador fue levantado del aire tras realizar respecto a la muerte de Charlie Kirk, lo que generó la reacción de las estrellas.

Estados Unidos se encuentra atravesando un momento de muchas opiniones contrapuestas tras la muerte del activista político Charlie Kirk, donde uno de los que habló al respecto fue el reconocido presentador Jimmy Kimmel. Producto de esto, su late-night talk show fue levantado del aire, lo que generó un fuerte repudio en las estrellas de Hollywood.

Durante un monólogo en su programa del lunes por la noche, Jimmy Kimmel criticó fuertemente a los republicanos y cómo había repercutido la muerte de Kirk.

"La pandilla MAGA está tratando desesperadamente de tildar a este muchacho, que asesinó a Charlie Kirk, de cualquier cosa menos de ser uno de ellos y de hacer todo lo posible para sacar provecho político", había dicho Kimmel en su programa.

El discurso de Jimmy Kimmel

Si bien la suspensión de su programa emitido por ABC, que pertenece a Disney, fue festejada por Donald Trump, Hollywood, donde es muy reconocido ya que suele oficiar de presentador en las entregas de premios como los Oscar o los premios Emmy, salió a respaldarlo.