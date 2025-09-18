Sacan del aire al programa de Jimmy Kimmel tras los polémicos comentarios sobre asesinato de Charlie Kirk

La cadena televisiva de los Estados Unidos , ABC , anunció este jueves que el programa del famoso conductor Jimmy Kimmel será suspendido de forma indefinida luego de los polémicos dichos de la estrella de los talk-shows sobre el influencer y activista político asesinado el 10 de septiembre.

Durante el monólogo del lunes, Kimmel deslizó que existía la posibilidad de que Tyler Robinson, el principal sospechoso del asesinato de Kirk, haya sido un republicano simpatizante de Donald Trump.

“La pandilla MAGA está tratando desesperadamente de tildar a este muchacho, que asesinó a Charlie Kirk, de cualquier cosa menos de ser uno de ellos y de hacer todo lo posible para sacar provecho político”, aseveró Kimmel.

Jimmy Kimmel fue sacado del aire por ABC luego de sus dichos sobre el presunto asesino de Charlie Kirk.

Nexstar Media Group, Inc., dueño y socio de varias estaciones relacionadas con la cadena ABC, comunicó que los canales bajo su órbita dejarán de transmitir el programa a partir del episodio en la noche del miércoles.

Nexstar, el mayor grupo de televisión local de Estados Unidos, anunció que retirará de su programación Jimmy Kimmel Live! tras los comentarios del conductor sobre el asesinato de Charlie Kirk. La compañía, que controla más de 200 estaciones y llega a 220 millones de personas, consideró que las declaraciones fueron “ofensivas e insensibles” y no representan los valores de las comunidades en las que opera.

Poco después, ABC confirmó a NBC News que el programa quedará suspendido de manera indefinida.

La polémica escaló rápidamente al terreno político: el presidente Donald Trump y miembros de su gabinete responsabilizaron a la “izquierda radical” por la muerte de Kirk y rechazaron la idea de que la violencia política sea compartida por ambos partidos.

En paralelo, el titular de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, advirtió que podría aplicar sanciones contra Disney y su filial ABC, incluso con la revocación de licencias a estaciones afiliadas.