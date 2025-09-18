Una mujer de 95 años habría asesinado a su compañera de geriátrico con el pedal de una silla de ruedas

Una mujer de 95 años fue acusada de asesinar a su compañera de cuarto en un geriátrico de Brooklyn, Nueva York . La víctima, identificada como Nina Kravtsov, de 89 años, era sobreviviente del Holocausto y murió a causa de un traumatismo contundente, según confirmaron las autoridades.

El caso fue denunciado a las 22:30, del domingo 14 de septiembre en el geriátrico llamado Seagate Rehabilitation and Nursing Center, ubicado en la zona de Coney Island, en Brooklyn, Estados Unidos . Entonces, la policía recibió un llamado de emergencia desde la residencia y acudió de inmediato al lugar.

Al llegar, los oficiales encontraron a Kravtsov tendida en su cama, cubierta de sangre, con lesiones visibles en la cabeza y el rostro. La escena fue descubierta inicialmente por un auxiliar de enfermería, quien durante su ronda encontró el cuerpo de la víctima y luego observó a la sospechosa, identificada como Galina Smirnova, en el baño de la habitación.

Kravtsov fue trasladada con urgencia al NYU Langone Hospital de Brooklyn, donde los médicos confirmaron su fallecimiento. El análisis forense determinó que la causa de muerte fue un traumatismo por objeto contundente. A partir de estos elementos, la fiscalía de Brooklyn imputó a Smirnova por homicidio en segundo grado y tenencia ilegal de un arma en cuarto grado.

Quién es la sospechosa del asesinato en el geriátrico

De acuerdo con la denuncia penal, la mujer acusada, Galina Smirnova, estaba vestida con un camisón manchado de sangre y se encontraba lavándose las manos en la pileta. También tenía rastros de sangre en las piernas. Dentro de la habitación, los agentes hallaron una silla de ruedas sin sus apoyapiés. Uno de los pedales estaba cubierto de sangre y el otro fue encontrado fuera del cuarto, debajo de una ventana.

La mujer fue arrestada el martes 16 de septiembre y, al día siguiente, compareció ante la Justicia. En la audiencia, el fiscal adjunto Ari Rottenberg aportó detalles sobre la escena y la evidencia encontrada en el lugar. También se refirió al contexto del caso, señalando que Smirnova había ingresado al geriátrico solo tres días antes del crimen, y había sido asignada a compartir habitación con Kravtsov.

Captura de pantalla 2025-09-18 105601

Durante la audiencia, el fiscal solicitó que se le realice una evaluación psiquiátrica a la acusada. Sin embargo, el juez a cargo del caso rechazó el pedido, pese a la oposición de la defensa. La próxima audiencia fue fijada para el viernes, mientras continúa el avance de la investigación.

Qué se sabía de la víctima del asesinato

La víctima, Nina Kravtsov, era una sobreviviente del Holocausto. Según relató su hija, Lucy Flom, al diario New York Post, Kravtsov tenía cinco años cuando perdió a su familia durante la Segunda Guerra Mundial. Más adelante, trabajó como enfermera en Ucrania y emigró a Estados Unidos, donde vivió junto a su esposo en Brighton Beach. Tras enviudar, decidió mudarse al hogar de ancianos.

Captura de pantalla 2025-09-18 105548

“Se sacrificó mucho”, declaró Flom. “Era madre soltera. Me tuvo a los 18 años. Vino aquí para darme una buena educación. Era una madre muy dedicada”, expresó. La mujer también afirmó que su madre no tenía antecedentes de conflicto con otros residentes del geriátrico.