China recrudece sus amenazas a Taiwán: "Nunca permitiremos su independencia"

El ministro de Defensa de China , Dong Jun, volvió a la carga este jueves con las amenazas de que su país se hará con el control de Taiwán , considerado una provincia separatista por la República Popular, a pesar de que goza de autonomía. Las declaraciones se dieron en el marco de la inauguración del Foro Xiangshan de Beijing sobre seguridad.

De acuerdo con Dong Jun, la "restauración" de Taiwán a China "es una parte integral del orden internacional de la posguerra". Aun desde su "independencia" en 1949, Taiwán es considerado por el gigante asiático como parte de su territorio, y no descarta utilizar la fuerza para someterla a su control.

Además, China ejerce una presión militar sistemática a Taiwán, enviando en reiteradas ocasiones buques de guerra y aviones en los alrededores de la isla constantemente.

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, volvió a rechazar las presiones de Beijing y defendió que el futuro de la isla debe decidirlo su pueblo.

En el Foro Xiangshan, que reunió a más de 1.800 representantes de un centenar de países en Pekín, el ministro de Defensa chino aseguró que su país “nunca permitirá” intentos separatistas en Taiwán y advirtió contra la injerencia militar externa.

Sin mencionar a Estados Unidos, cuestionó la búsqueda de “esferas de influencia” y los actos de “coacción” que, dijo, solo llevan al caos internacional.

El encuentro tuvo lugar tras un masivo desfile militar en el que China exhibió misiles hipersónicos y tanques de fabricación propia.

image China volvió a la carga con sus amenazas de controlar Taiwán. X

Dong subrayó la necesidad de reforzar el sistema internacional centrado en la ONU y alertó sobre “nuevas amenazas” a la paz mundial, entre ellas la persistencia de la mentalidad de Guerra Fría y el proteccionismo.

El foro se desarrolla en medio de la expectativa por un eventual encuentro entre Xi Jinping y Donald Trump.

En paralelo, Dong mantuvo una videoconferencia con el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, en la que abordaron tensiones en el mar de China Meridional y la situación de Taiwán. Según el Pentágono, las conversaciones fueron “francas y constructivas”.