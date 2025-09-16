Se supo de quién era el potente rifle con el que asesinaron a Charlie Kirk

Este martes, Tyler Robinson , el principal sospechoso por el asesinato de Charlie Kirk , fue acusado de homicidio agravado. Durante la audiencia, el fiscal de Utah, Jeff Gray, dio a conocer varios mensajes entre Robinson y su compañero de habitación, que revelaron de quién era el rifle.

Según trascendió, el joven de 22 años tenía una relación amorosa con su compañero de habitación, quien está pasando por una transición de género. En uno de los mensajes, Robinson expresó que el rifle presuntamente utilizado para matar a Kirk pertenecía a su abuelo .

“Me preocupa lo que haría mi padre si no le devolviera el rifle a mi abuelo ”, escribió Robinson. Y continuó: “Tal vez tenga que abandonarlo y esperar que no encuentren huellas. ¿Cómo carajo le voy a explicar a mi viejo que lo perdí?”.

En las últimas horas, el fiscal reveló que el ADN del acusado fue hallado en el gatillo del arma.

De qué se lo acusa a Robinson

El joven de 22 años fue acusado de homicidio agravado. Según trascendió, Gray pedirá la pena de muerte si el joven es encontrado culpable.

Además del cargo principal, Robinson fue acusado por los delitos de descarga agravada de un arma de fuego que causó lesiones corporales graves, dos cargos de obstrucción de la justicia, dos cargos de manipulación de testigos y comisión de un delito violento en presencia de menores.