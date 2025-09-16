Piden la pena de muerte para Tyler Robinson, el acusado de asesinar a Charlie Kirk

En las últimas horas, Tyler Robinson , el principal sospechoso por el asesinato de Charlie Kirk , fue acusado de homicidio agravado. El fiscal de Utah, Jeff Gray, pedirá la pena de muerte si el joven es encontrado culpable.

Este martes, la fiscalía afirmó que el pasado 10 de septiembre Robinson disparó desde el techo de un edificio cercano al campus de la Universidad del Valle de Utah con un rifle de cerrojo. Además, detallaron que su ADN fue hallado en el gatillo del arma.

Además del cargo principal, Robinson fue acusado por los delitos de descarga agravada de un arma de fuego que causó lesiones corporales graves, dos cargos de obstrucción de la justicia, dos cargos de manipulación de testigos y comisión de un delito violento en presencia de menores.

El fiscal calificó el crimen de Kirk como “una tragedia estadounidense” y señaló que la evidencia forense refuerza la acusación.

Qué dice la escalofriante carta que escribió Robinson

El director del FBI, Kash Patel, confirmó este lunes que el acusado de 22 años había dejado una carta anticipando el ataque. La carta, según explicó Patel en una entrevista televisiva, fue destruida antes del arresto, pero su contenido fue recuperado mediante pruebas forenses y entrevistas realizadas por agentes federales.

En el escrito, Robinson manifestaba de forma directa su intención de atacar a la víctima. “Tengo la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk y la voy a aprovechar”, decía la nota según el FBI.