Asesinato de Charlie Kirk: Tyler Robinson habría confesado el crimen en un chat con amigos

Tyler Robinson, el joven de 22 años acusado de matar al activista conservador Charlie Kirk, habría admitido su culpabilidad a través de un mensaje en Discord horas antes de ser capturado por las autoridades. El presunto homicida envió una confesión a un grupo de amigos en la plataforma digital, revelando ser el responsable del ataque que conmocionó al país.

"Tengo malas noticias para ustedes. Yo fui quien disparó en UVU ayer. Pido disculpas por todo", escribió Robinson en el chat grupal el jueves por la noche. Este mensaje llegó aproximadamente dos horas antes de que las fuerzas policiales lo arrestaran tras una búsqueda intensiva de 33 horas. Uno de los integrantes del grupo proporcionó capturas de pantalla al Washington Post como evidencia de la confesión.

El asesinato de Charlie Kirk ocurrió mientras el líder de Turning Point USA participaba en un evento estudiantil en la Universidad del Valle de Utah. El momento del ataque quedó registrado en video, mostrando cuando Kirk recibió el disparo en el cuello frente a los estudiantes presentes. La organización juvenil conservadora que él cofundó había organizado este encuentro al aire libre para promover sus ideales políticos.

Los amigos de Robinson en Discord habían comentado sobre el asesinato sin saber que su compañero de chat era el responsable. "Charlie Kirk recibió un disparo", había escrito uno de ellos. Otro respondió expresando su conmoción por el video del ataque y lamentando la muerte del activista. El grupo estaba integrado por aproximadamente 30 personas que desconocían la identidad del autor del crimen.

La captura de Robinson fue posible gracias a que su propio padre lo reconoció en las fotografías difundidas por las autoridades. Con ayuda de un pastor religioso, el progenitor convenció a su hijo de entregarse a las fuerzas del orden. "Me entregaré con ayuda de un amigo alguacil en unos momentos", escribió Robinson en su último mensaje al grupo, agradeciendo por los momentos compartidos.